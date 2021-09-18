Emir ERTORUN

Devlet özel işbirliğinde hayata geçecek “Yonpaş Metin Derinel Lisesi” temeli atıldı.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen temel atma törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Yonpaş Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında imzalanan protokol kapsamında Gazimağusa’da yapılacak “Yonpaş Metin Derinel Lisesi” 17 dönüm üzerine 3 etapta tamamlanacak.

Namık Kemal Lisesi arkasında bulunan araziye yapılacak lise, 30 derslik, 4 laboratuvar, 250 kişilik konferans salonu, 2 suni çim saha, 1 basketbol sahası, soyunma odası, kafeterya ve öğretmen idari güvenlik birim odaları içerecek.

Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Yonpaş Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Derinel konuşma yaptı.