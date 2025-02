Uçuşlar aksadı

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası Kıbrıs adasının her iki kesiminde de etkisini sürdürüyor.

Her iki kesimde 2025 yılının en soğuk günleri yaşanıyor. Olumsuz hava şartlarından dolayı bugün yapılması planlanan 8 İstanbul- Ercan karşılıklı seferi iptal edildi.

KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, hava sıcaklığında hissedilen ciddi düşüşü değerlendirdi.

Bugün ve yarın soğuk hava koşullarının devam edeceğine dikkat çeken Güneş, ancak son günlerdeki gelişmelere göre kar yağışı ihtimalinin zayıfladığını söyledi.

Güneş, hava durumunun sürekli olarak takip edildiğini ve ülkenin "oldukça soğuk ve nemli hava kütlesi" etkisi altında olduğunu raporlarında belirttiklerini sözlerine ekledi.

Güneyde turuncu alarma verildi

Güney'de ise alarm seviyesi aşırı soğuk nedeniyle turuncuya yükseltildi.

Trodos bölgesinde yoğun kar yağışı, trafikte aksamalara neden oldu. Yetkililer, dağlık bölgelerde sıcaklığın -11 dereceye kadar düşmesiyle tehlikeli sürüş koşulları konusunda uyarıda bulundu.

Kar ve buzla kaplı etkilenen bölgelerde yollar kapatıldı ve bazı araç tipleri için kısıtlamalar getirildi.

Polis, Troodos'a giden yollarda, Platres, Karvounas ve Prodromos'tan gelen rotalar dahil olmak üzere, yalnızca dört çekerli araçların veya kar zinciri takılmış araçların kullanımına izin verildiğini duyurdu.

Uçuşlar iptal edildi

Türkiye’de soğuk havayla boğuşurken, İstanbul’da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Pegasus ve A Jet’in bugün yapılması planlanan toplam 8 İstanbul- Ercan karşılıklı seferi iptal edildi.

Türk Hava Yolları’nın seferlerinde ise herhangi bir iptal olmadığı bildirildi.

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamaya göre, bugün için iptal edilen seferler şöyle:

PC1912 SAW ECN, PC1913ECN SAW, 1920 SAW ECN, 1921 ECN SAW PC1926 SAW ECN, PC1927 ECN SAW, VF 163 SAW ECN VF 163 ECN SAW.

Salı’ya kadar sürecek

Soğuk hava koşulları Pazartesi gününe kadar devam edecek ve sıcaklıklar Salı günü hafif bir artış beklenmeden önce mevsimsel ortalamaların çok altında kalacak.

Yetkililer hava koşullarının değişmesiyle durumu izlemeye devam ediyor ve koşulların kötüleşmesi halinde daha fazla güncelleme yapılması bekleniyor.