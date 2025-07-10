‘Vicdani bir sorumluluk’

Girne- Dağ Yolu’ndaki trafik kazaları ve altyapı sorunlarına çözüm arayışları sürerken, Tüfekçi Group, yolu yapmaya gönüllü olduğunu açıkladı.

Tüfekçi Group Direktörü Hüseyin Tüfekçi, devletin ve ilgili kurumların gerekli izinleri vermesi halinde, yolun yapımını gönüllü olarak üstlenmeye hazır olduklarını ifade etti.

“Ben ve arkadaşlarım bu yolu gönüllü olarak yapmaya talibiz” diyen Hüseyin Tüfekçi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Girne- Dağ Yolu artık ölüm yolu haline geldi. Her gün bu yoldan geçmek zorunda olan insanlar ölüm korkusuyla yaşıyor. Bu artık sadece bir ulaşım sorunu değil, vicdani bir sorumluluktur. Grup olarak teknik bilgiye, ekipmana ve çözüm üretme kapasitesine sahibiz. Yeter ki devletin bürokrasisi önümüzü kesmesin, gerekli izinleri versin. Biz elimizi taşın altına koymaya hazırız.”

Yolun yapılabilmesi için sadece siyasi irade ve kamu yönlendirmesine ihtiyaç duyduklarını söyleyen Tüfekçi, “Bize arazileri açsınlar, projelendirme için destek versinler, biz elimizdeki tüm imkanlarla bu işi üstlenmeye varız. Özel sektör ile devlet iş birliğiyle bu gibi sorunları çok daha hızlı ve verimli şekilde çözebiliriz” dedi.

