Girne- Dağ Yolu’ndaki trafik kazaları ve altyapı sorunlarına çözüm arayışları sürerken, Tüfekçi Group, yolu yapmaya gönüllü olduğunu açıkladı.
Tüfekçi Group Direktörü Hüseyin Tüfekçi, devletin ve ilgili kurumların gerekli izinleri vermesi halinde, yolun yapımını gönüllü olarak üstlenmeye hazır olduklarını ifade etti.
“Ben ve arkadaşlarım bu yolu gönüllü olarak yapmaya talibiz” diyen Hüseyin Tüfekçi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Girne- Dağ Yolu artık ölüm yolu haline geldi. Her gün bu yoldan geçmek zorunda olan insanlar ölüm korkusuyla yaşıyor. Bu artık sadece bir ulaşım sorunu değil, vicdani bir sorumluluktur. Grup olarak teknik bilgiye, ekipmana ve çözüm üretme kapasitesine sahibiz. Yeter ki devletin bürokrasisi önümüzü kesmesin, gerekli izinleri versin. Biz elimizi taşın altına koymaya hazırız.”
Yolun yapılabilmesi için sadece siyasi irade ve kamu yönlendirmesine ihtiyaç duyduklarını söyleyen Tüfekçi, “Bize arazileri açsınlar, projelendirme için destek versinler, biz elimizdeki tüm imkanlarla bu işi üstlenmeye varız. Özel sektör ile devlet iş birliğiyle bu gibi sorunları çok daha hızlı ve verimli şekilde çözebiliriz” dedi.
‘Vicdani bir sorumluluk’
Ülkenin tanınmış müteahhitlerinden Hüseyin Tüfekçi, dağ yolunu yapmaya gönüllü olduklarını açıkladı
Girne- Dağ Yolu’ndaki trafik kazaları ve altyapı sorunlarına çözüm arayışları sürerken, Tüfekçi Group, yolu yapmaya gönüllü olduğunu açıkladı.
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Müteahhit Hüseyin Tüfekçi soruşturma kapsamında 2 gün tutuklu kalacak
Mali Şube’nin yürüttüğü operasyon kapsamında tutuklanan müteahhit Hüseyin Tüfekçi, bugün mahkemeye çıkarıldı. Tüfekçi soruşturma kapsamında 2 gün tutuklu kalacak.
Kıbrıs Postası : Yayın Tarihi: 05/02/25 10:57 Güncelleme Tarihi: 05/02/25 14:47
İş insanı müteahhit Hüseyin Tüfekçi, ihale almak için sahte bilanço ve borcu yoktur belgesi sunduğu gerekçesiyle tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, Hüseyin Tüfekçi'nin 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
Mahkemede olguları aktaran polis memuru, zanlının “sahte beyanla resmi evrak düzenlenmesini tahrik etme, sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme, iptal olmuş veya günü geçmiş belgeyi tedavüle sürme” suçlarından tutuklandığını söyledi.
Polis, 29 Ocak 2025 tarihinde Merkezi İhale Komisyonu’nun (MİK), Merkez Bankası yeni binası için açtığı 785 milyon 34 bin 463 TL tutarındaki ihaleye başvuran zanlıyla ilgili gizli bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının, 4 Ekim 2017 tarihinde yaptığı 12 adet mal satışını, 31 Aralık 2022 tarihinde yapmış gibi gösterip, elde ettiği karı 70 milyon TL’ye yükseltip vergi dairesine beyanda bulunarak, MİK’e sunduğunu kaydetti.
Polis, Aktunç Tüfekçi Şirketi’nin de aynı ihaleye için 14 Ocak 2025 tarihinde vergi dairesine 69 milyon ek kar beyanında bulunduğunu, vergi borcu olmasına rağmen borcu yoktur yazısı aldığını ve MİK’e sunduğunu açıkladı.
Polis memuru, Merkezi İhale Yasası’na aykırılık tespit edilerek, başlatılan soruşturma sonucu zanlının 4 Şubat 2025 tarihinde tutuklandığını ve itiraf içerikli ifade verdiğini söyledi.
Polis, aynı gün zanlının şirketinde arama yapıldığını; Tüfekçi ve Aktunç şirketlerinin 30 Ocak 2025 tarihinde MİK’e sunduğu ihale teklif dosyasının emare alındığını vurguladı.
Polis memuru, zanlı Tüfekçi’nin ofisinde yapılan aramada, söz konusu taşınmaz mallarla ilgili satış belgeleri, fatura blogu ve mallarla ilgili başka bir firmanın yaptığı ve ödeme belgelerinin emare alındığını da mahkemeye aktardı.
Polis memuru, Tüfekçi’nin 12 adet taşınmaz malın satışını 2022 yılında işlediğini ve tapuların 2017 yılında yapıldığını ayrıca vergi dairesinde rakamın çok altında bir rayiç bedeli sunulduğu anlattı. Soruşturmanın yeni başladığını 15 ifade alındığını ve en az 20 ifade daha alınması gerektiğini anlatan polis, iki günlük ek tutukluluk talep etti.
Zanlının avukatı Kemal Şentürkler, tutukluluk talebine itiraz etti. Savunma, vergi yasasında pişmanlık ve bilanço düzenleme maddelerinin yer aldığını, müvekkilinin yaptığı işlemin de bilanço düzenlemesi olduğunu söyledi.
Avukat, müvekkilinin alınacak ifadelere ve incelenecek belgelere etki edemeyeceğini, bilanço düzenleme işleminin vergi dairesi tarafından talep edildiğini belirterek, teminata bağlanarak, serbest bırakılmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.