Önemli bir sorun

Ömer KADİROĞLU

Sağlık uzmanları, yazın sıcak günlerinde su tüketiminin artırılmasını öneriyor ve önerilerin çoğunluğunda tüketilmesi gereken miktarın günlük 3 litre olduğu belirtiliyor. Dört kişilik bir aile; en ucuzundan günde 12 değil, 10 litre şişe suyu tüketmesi durumunda 140 lira ödemek zorunda. Genellikle 0.5 litrelik pet şişe kullanan vatandaşlar, yerlilerden en ucuzunun marketlerde 7 liraya, Türkiye’den ithal edilenlerin ise ortalama 15 liradan satıldığını belirtiyor. Yerli su için günde 140 lira ödendiği zaman bu miktarın aylık tutarı 4 bin 200 lira yapıyor. İthal su içenlerin gideri ise ortalama 9 bin liraya ulaşıyor. Dar ve sabit gelirli vatandaşlar, ayda 9 bin lira su parası ödeyemediği için damacana kullanmak zorunda kalıyor. Kuzey Kıbrıs’ta gerek yerli, gerekse ithal onlarca çeşit su markası olmasına karşın, fiyatların yüksek olması dikkat çekiyor.

Ne dediler?..

Kemal Subaşı

“Hava sıcaklıkları artınca su tüketimimiz de arttı. Günde 6 kişilik bir aile olarak 20 litre su tüketiyoruz. Şişe suyu alırken markalarına değil fiyatlarına bakıyoruz. Ucuz olanı almaya çalışıyoruz. Fiyatlar çok yüksek olduğu için damacana su alırken bile dolum noktalarından temin ediyoruz. Dolum noktalarındaki suyu tankere getirip dolduruyorlar, sağlıklı olup olmadığını bilmeden tüketiyoruz. Beklentimiz, su fiyatlarının uygun rakamlara çekilmesidir.”

Mehmet Emin Akar

“Hava sıcaklığı yükselince günlük su tüketimimiz de arttı. Günde iki litre civarında su tüketiyorum. Vücudumuzun günlük su ihtiyacının iki litre olduğunu biliyorum. Su alırken markasından daha çok PH oranına bakıyorum ve 8’in üzerinde olmasına dikkat ediyorum. Kaliteli su tüketmeye çalışıyorum. Vatandaşlara da tavsiyem, su tüketirken kaliteli olanını tercih etmeleridir.”

Salih Doğlu

“Havalar ısınınca içme su tüketimimiz de artıyor. Günde üç litreye yakın su tüketiyorum. Günlük su tüketimimizin 3 litrenin üzerinde olması gerekiyor. Su fiyatları bütçemizi etkilemiyor. Yerli ve uygun fiyatlı olan suları tercih ediyorum. Vatandaşlara da tavsiyem, kaliteli olan suları tercih etmeleridir.”

Nergiz Özdaloğlu

“Hava sıcaklığı yükselince içme suyu tüketimimiz de artıyor. Günde 3 litreye yakın su tüketiyorum. Doktorlara göre günlük su tüketimimizin üç litre ve üzerinde olması gerekiyor. Ben de buna uymaya çalışıyorum. Sabit bir marka kullanıyorum. Cam şişe ve sağlıklı olmasını tercih ederim ancak fiyatları yüksek diye mecburen pet şişede olanı alıyorum.”

Hasan Özdaloğlu

“Yaz aylarında daha fazla su tüketiyoruz. Günde 3 litre su tüketiyorum. Günlük su

tüketimimizin günde 3 litre ve üzerinde olması gerekiyor. Su alırken fiyatlarına değil, kalitesine ve markasına bakıyoruz. Benim tercihim kaliteli su tüketmektir. Ucuz suyu tercih etmiyorum.”

Enes Güngör

“Sıcaklık yükselince içme suyu tüketimimiz de artıyor. Ben günde yaklaşık 2 litre su içiyorum. Yaz aylarında günlük 3-4 litre su içmemiz gerekiyor ama ben 2 litre içiyorum. Su alırken fiyatlarına bakmıyorum, benim için iyi bir marka olması şarttır. Suların fiyatları orta düzeydedir. Su çok önemlidir, o nedenle fiyatından ziyade temiz ve sağlıklı bir su tüketmektir.”

Hüseyin Yoncacı

“Havalar ısındıkça içme suyu tüketimimiz de artıyor. Günde 3 litrenin üzerinde su tüketiyorum. Vücudun günlük su ihtiyacının ne olduğunu bilmiyorum. Su alırken markasına da fiyatına da bakıyorum. Fiyatına bakarken bütçeme uygun olmasına, markasına bakarken de kaliteli olmasına dikkat ediyorum.”

Seher Bostan

“Hava sıcaklıkları artsa da artmasa da ben 4 mevsim günlük 3 litre ve üzerinde su tüketiyorum. Şişe suyu alırken önce markalarına, sonra da fiyatlarına bakıyorum. Bazı vatandaşlar ekonomik sıkıntılardan dolayı ucuz suyu alıyorlar, onlara tavsiyem: eğer bedenlerini seviyorlarsa biraz daha fazla para verip kaliteli su içmeleridir.”

Ayhan Kanat

“Havalar ısındıkça su tüketimimiz artıyor. Ben günde 2 litreye yakın su içiyorum. Günde 3 litre ve üzeri içmemiz gerekiyor. Ben su alırken marka ve fiyatlarına dikkat ederim. Genelde yerli malı alıyorum. Fiyatının çok bir önemi yok, kaliteli olmasına dikkat ediyorum. Suyun üzerinde yazan PH değerlerine bakarak su alınıp tüketilmelidir.”

Sonay Kanat

“Havalar ısındıkça su tüketimimiz de artıyor. Ben günde bir buçuk litre içiyorum. Vücudun sağlığı açısından günlük su tüketimimizin 3 litre ve üzeri olması gerektiğini biliyorum. Çok olmasa da alırken fiyatı da etkiliyor tabii ama ben su alırken kaliteli ve pahalı olanı tercih ediyor, hatta kaynağının neresi olduğuna da bakıyorum.”