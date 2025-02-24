Eksi 10’da kar keyfi

Kıbrıs adasının her iki kesimi yılın en soğuk günlerini yaşarken, kar keyfi yapmak isteyen onlarca Kıbrıslı Türk Trodos’a akın etti. Ailece Pazar tatilini Trodos’ta geçiren Kıbrıslı Türkler, kardan adam yaptı, kartopu oynadı, soğuk olsa da keyifli anlar yaşadı. Kıbrıs Türk Diyabet Derneği üyeleri de dün Trodos’ta vakit geçirdi.

Bu arada havaların daha da soğuyacağı belirtilirken, KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, ülkeyi etkisi altına alan "oldukça soğuk" hava kütlesinin etkisinin bugün de devam edeceğini kaydetti.

Güneş, bugünden itibaren perşembe gününe kadar sabah saatlerinde don hadisesi beklendiği uyarısında da bulundu.

Güneş, bugün itibarıyla bölgenin yüksek basınç sistemine gireceğini, yarın ise sıcaklıklarda yükselişlerin meydana geleceğini belirtti.

Güneş, bugün 10-13 derece civarlarında olacak en yüksek sıcaklıkların, salı günüyle beraber ise 15-18 derece dolaylarına çıkacağını söyledi.

Güneş, en düşük sıcaklıkların ise periyodun ilk günleri iç kesimlerde eksi-artı 1; sahillerde 2 ile 5 derece dolaylarında seyretmesini beklediklerini, diğer günlerde en düşük sıcaklıkların 5 ile 8 derece civarlarında olacağını ifade etti.

Havanın, pazartesi parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu, salı ve çarşamba günü az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, perşembe parçalı bulutlu ve cuma günü parçalı bulutlu olacağına işaret eden Güneş, periyot boyunca rüzgarın ise genellikle kuzey doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceğini kaydetti.

Yeni bir turuncu uyarı verildi

Rum Meteoroloji Dairesi de yeni bir turuncu uyarı verdi.

Rum Meteoroloji Dairesi, bölgeyi etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle önceki gün yayımladığı uyarının ardından dün de yeni bir turuncu uyarı yayımladı.

Yayımlanan yeni uyarının bu sabah 08.00’e kadar geçerli olduğunu duyuran Rum radyosu, hava sıcaklığının dağlık kesimlerde eski 10’a kadar düşeceğini belirtti.

Haberde, soğuk hava dalgasının Kıbrıs'ta perşembe gününe kadar etkili olacağı belirtilirken, Trodos meydanında kar kalınlığının 3 santim olduğu da kaydedildi.

