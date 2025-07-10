Panik ele verdi

Gönyeli’de rutin trafik denetimini fark eden Chisom Stephen Onuchuwo, paniğe kapılarak aracının camından içerisinde uyuşturucu madde bulunan bir çantayı attı.

Yapılan ihbar üzerine çanta polis tarafından bulunarak emare alındı. Çantada yapılan aramada satışa hazır 22 paket halinde 22 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirilirken, olaydan 18 gün sonra teslim olan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis; 21 Haziran 2025 tarihinde saat 22.00 sıralarında Yenikent’te Şehit Hilmi Mustafa Sokak’ta seyreden bir araçtan çanta atıldığına dair bilgi alındığını söyledi.

Polis; olay yerinin ziyaret edildiğini, çantanın bulunarak emare alındığını; yapılan aramada içerisinde satışa hazır 22 paket halinde 22 gram hintkeneviri türü uyuşturucu, 5 bin 230 TL ve 20 Sterlin para tespit edildiğini açıkladı.

Polis; incelenen kamera görüntülerinden aracın plakasının belirlendiğini, yapılan araştırma sonucu zanlı adına kayıtlı olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Polis, olay tarihinde zanlıya ulaşılamadığını; telefonla aranıp karakola celp edilmesine rağmen gelmediğini kaydetti.

Avukatıyla polise gitti, teslim oldu

Zanlının 8 Temmuz tarihinde avukatı aracılığıyla teslim olduğunu kaydeden polis, yaptıkları soruşturma sonucu zanlının aracıyla seyrettiği sokakta trafik denetimi olduğu için çantayı araçtan attığını; hatta olay günü dikkatsiz sürüşten kendisine ceza yazıldığını belirlediklerini açıkladı. Polis; ele geçirilen maddenin analize, uyuşturucunun sarılı olduğu paketlerin de parmak izi incelemesine gönderildiğini söyledi.

Polis; uyuşturucu analiz sonucunun çıktığını ve hintkeneviri olduğunun teyit edildiğini belirtti. Polis; parmak izi inceleme sonucunun ise henüz çıkmadığını kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini; zanlının suçlamaları kabul etmediğini ifade eden polis, 2 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

