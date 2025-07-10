Bu da bir rekor

Rusya’da 13 yıl önce işlediği dolandırıcılık suçundan hapis cezasına çarptırılan ve KKTC’de olduğu tespit edilerek tutuklanan Kazakistanlı Alexander Delis’in iade işlemleri sürüyor.

Türkiye aracılığıyla iadesi istendiği için 2025 yılı Nisan ayında tutuklanan ve 70 gündür cezaevinde bekleyen zanlı yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede olguları aktaran polis; Türkiye makamlarının 22 Nisan 2025 tarihinde KKTC Polis Genel Müdürlüğüyle irtibata geçerek; Kazakistan doğumlu Alexander Delis isimli şahsın 2012 - 2017 tarihleri arasında Rusya'da işlediği "Dolandırıcılık" suçundan 10 yıl hapislik cezasına çarptırıldığına dair bilgi verdiklerini ve iadesini talep ettiklerini söyledi.

Polis; talep üzerine başlatılan soruşturmada zanlının 26 Eylül 2017 tarihinde KKTC'ye giriş yaptığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlının 25 Nisan’da Girne’de tutuklandığını; 3 kez mahkemeye çıkarılarak toplam 70 gün ek süre alındığını belirtti. Polis; işlemlerin sürdüğünü belirterek, zanlının 20 gün daha cezaevinde kalmasını talep etti. Mahkeme; zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.