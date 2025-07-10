‘Üzdün bizi Leyla’

Suna ERDEN

Türkmenistan uyruklu Leyla Kamalova, ülkesindeki akrabalarına KKTC’de çalışma ön izni çıkaracağı vaadiyle sahte belgeler hazırlayıp, 30 bin dolar aldı. Kamalova’nın hazırladığı belgeleri alan şahıslar, evrakların sahte olduğunu fark edince polise başvurdu. Yapılan şikayet üzerine tutuklanan zanlı dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Zanlının 6 sahte ön izin formunu WhatsApp üzerinden bir şahsa göndererek, 30 bin dolar aldığı belirtildi.

Ayrıca zanlının 346 gündür KKTC’de izinsiz bulunduğu da ortaya çıktı.

Zanlı Kamalova, mahkemede aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Polis olguları aktardı

Polis memuru; zanlının 2 Mayıs–2 Temmuz 2025 tarihleri arasında akrabalarına ön izin çıkarabileceğini söyleyerek, yalan vaatte bulunduğunu belirtti. Polis; zanlının 6 adet sahte ön izin başvuru formu hazırladığını ve bu belgeleri, kullanımındaki telefon hattı üzerinden WhatsApp aracılığıyla M.H.Y.'ye gönderdiğini söyledi. Polis memuru; zanlının bu yolla M.H.Y.’den toplamda 30 bin dolar para temin ettiğini açıkladı.

Şikâyetin 8 Temmuz’da yapıldığını; Kamalova'nın aynı gün tutuklandığını ifade eden polis, Çalışma Dairesi ile yapılan görüşmelerde belgelerin sahte olduğunun netleştiğini söyledi. Polis memuru; yapılan muhaceret kontrolünde ise zanlının 17 Haziran 2024’ten itibaren KKTC’de 346 gündür izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis; zanlının cep telefonunun emare olarak alındığını ve PGM Data İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini kaydetti. Devam eden soruşturmada alınması gereken ifadeler ve incelenecek kamera kayıtları olduğunu da belirten polis, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Duruşmada söz alan zanlı ise suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

Mahkeme; Leyla Kamalova’nın 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

