ELAM ayağa kalktı

Güney Kıbrıs’ta okul gezi programlarına KKTC'nin eklenmesi bazı çevrelerce tepkiye sebep oldu. Bu konudaki haberler Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Alithia gazetesi konuyla ilgili haberinde, Rum Eğitim Bakanı Atina Mihailidu’nun konuyla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşıma yer verdi.

Mihailidu, paylaşımında öğrencilerin KKTC’yi ziyareti de içeren okul gezileri ve “Imagine” programı hakkında açıklamalarda bulundu. Mihailidu, Imagine programının 2016 yılında dönemin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından barış, saygı ve karşılıklı tanışmanın ileriye götürülmesine dair faaliyetler çerçevesinde, eğitimle ilgili teknik komite koordinasyonunda kararlaştırıldığını belirtti.

Mihailidu, bakanlığın dokuz yıldır okulları program hakkında bilgilendirdiğini, ancak organizasyon anlamında okulların eylemlerine dahil olmadığını ifade etti.

Rum Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl okul dışı zamanlarda ve ailelerinin rızasıyla olmak kaydıyla, yalnızca yeşil hattı değil, KKTC’yi de kapsayan öğrenci ziyaretleri düzenlenmesi konusunda bilgilendirildiğini ifade eden Mihailidu, bakanlığın ilan edilen ve net tezinin okulların bu ziyaretler konusuna dahil edilmemesi yönünde olduğunu vurguladı.

Mihailidu, vatanseverliklerini açıklamalar ve yanlış bilgilerle ölçmediklerini savundu.

Eğitim bakanının görevden alınması isteniyor

Habere göre ELAM isimli aşırı sağ eğilimli “Ulusal Halk Cephesi” ise açıklamasında, KKTC’ye öğrenci gezileri organize edilmesi nedeniyle Rum Eğitim Bakanı Athina Mihailidu’nun derhal görevden alınmasını istedi.

ELAM, şüpheli niyetlere sahip sivil toplum kuruluşlarının, ifadelerinin içeriğinde aslında tarihsel gerçeğe hiçbir atıfta bulunmadan, okullara girerek, bu tarz faaliyetleri ileriye götürmelerine izin verilmesinin düşünülemeyeceğini vurguladı.

ELAM, Eğitim Bakanlığı'nın Rum-Ortodoks eğitimine hizmet etmediğinin artık açık ve net olduğunu da öne sürdü.

AKEL: Resmi politika olmalı

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre; AKEL ise konuyla ilgili açıklamasında özetle, vatanın yeniden yakınlaşma tehlikesiyle değil, milliyetçilik tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu savundu.

AKEL, iki toplumu bir araya getiren faaliyetlerin çözüm ve yeniden birleşme çabasına yardımcı unsurlar olduğunu ve resmi hükümet politikası olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Simerini gazetesinde yer alan habere göre ise, Güney Kıbrıs’taki Ortaöğretim Velileri Federasyonu Başkanı Loizos Konstantinu açıklamasında, bunların Eğitim Bakanlığı tarafından değil, üçüncü taraflarca organize edilen geziler olduğunu ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2025, 10:05