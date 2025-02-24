Oyların tamamını aldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde, bin 547 oyun tamamını alarak, partisinin genel başkanlığına yeniden seçildi.

AK Parti'nin, Ankara Spor Salonu'nda yapılan 8. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçimi sonuçlandı.

Kongre Divan Başkanı Abdullah Güler, seçim sonuçlarına göre, 1607 delegenin 1547'sinin oy kullandığını, tüm oyların geçerli olduğunu bildirdi.

Güler, Erdoğan'ın, bin 547 oyun tamamını alarak, yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçildiğini duyurdu.

Partinin 75 üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da aynı oylamayla belirlendi.

Seçim öncesi partililere hitap eden Erdoğan, 22 yılı aşkın süredir iktidarda bulunan kadro olarak en büyük korkularının kendi statükolarına teslim olmak olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlayışla 'Türkiye Yüzyılı Reform Programı'nı' hazırladık. Kapsamlı reform planımız sayesinde, ülkemizin büyüme potansiyelini ve verimliliğini artıracağız. Dünya Bankası'nın orta gelir grubunda yer alan Türkiye, böylelikle yüksek gelirli ülkeler ligine yükselecektir. Reform Programı ile ülkemiz için öncelikli olarak belirlediğimiz alanlarda önemli atılımlar yapacağız. Ekonomik Dönüşüm, Yeşil ve Dijital Dönüşüm, Sosyal Politikalar, Yargı ve Temel Haklar, Siyasi ve İdari Düzenlemeler olmak üzere 5 sütun üzerine inşa ettiğimiz reform programımızı ülkemizin ve milletimizin beklentilerine cevap verecek bir anlayışla hazırladık."

“Anayasa çalışmalarında önemli bir eşiği geride bıraktık"

Erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmetlerini daha da geliştirdiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yenilikçi sağlık endüstrileri ve ilaç sektörünün yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesini destekleyeceğiz. Yargıda ihtisaslaşmayı sağlayacak, bilirkişilik müessesesini revize ederek, makul sürede yargılanma hakkını güçlendireceğiz. Ceza İnfaz Sistemi'nde değişikliğe giderek suç-yaptırım-infaz dengesini iyileştireceğiz. Demokrasimizi yeni, sivil, kuşatıcı bir anayasayla taçlandırma hedefimizi muhafaza ediyoruz. Anayasa konusunda, gerek kendi bünyemizde gerekse toplumun çeşitli kesimleriyle yürüttüğümüz çalışmalarda önemli bir eşiği geride bıraktık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondakilerle birlikte "Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan.", "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." diyerek sözlerine son verdi.

Türkiye KKTC dayanışması ön planda

Erdoğan, Türkiye’nin izlediği politikaları ve AK Parti’nin geleceğe dair vizyonunu paylaşırken, KKTC’nin uluslararası alanda hak ettiği yere ulaşması için verilen desteğin süreceğini vurguladı. Erdoğan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarını her platformda savunmaya devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkı asla yalnız değildir” ifadelerini kullandı.

