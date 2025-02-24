Tanklarla baskın yaptı

İsrail, 2002'den bu yana ilk kez tanklarla işgal altındaki Batı Şeria'ya girerek bölgenin kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. İsrail ordusuna ait 3 tank, beraberindeki askeri araçlarla Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Aktivistlerin paylaştığı ve yerel medyada yer alan görüntülerde Filistinli çocukların tanklara taş attığı görüldü.

Bu görüntüler, 2002'de İkinci İntifada sırasında İsrail ordusunun Batı Şeria'da yürüttüğü "Savunma Kalkanı" ismi verilen saldırıları anımsattı. İsrail ordusu, gün içerisinde yaptığı açıklamada, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki saldırılarını genişleterek 2002'den bu yana ilk kez tanklarla Cenin'e gireceğini duyurmuştu.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından 21 Ocak’ta Cenin kentine başlattığı saldırıyı genişleten ve şiddetlendiren İsrail ordusu yaptığı açıklamada Cenin kenti yakınlarında köylere de saldırılar başlattığını ifade etmişti.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde ise İsrail tanklarının 22 yıl sonra ilk kez işgal altındaki Batı Şeria'ya girdiğini ve Cenin yakınlarında görüldüğünü yazmıştı.

48 saat sokağa çıkma yasağı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinin güneyindeki Kabatiye beldesinde 48 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulayacağı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Cenin Valisi Kemal Ebu Rub, İsrail güçlerinin sabah saatlerinden itibaren Kabatiye'de geniş çaplı bir saldırı başlattığını ve 48 saat sürecek sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini belirtti.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde düzenlen baskınlarda 26 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.



