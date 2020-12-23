Ucuz kurtuldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da meydana gelen olayda eşine yumruk atarak burnunun kırılmasına neden olan İbrahim Sağır hakkındaki dava dün karara bağlandı. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 4 ay hapse mahkum edildi. Sanığın az ceza almasında eşinin şikayetini geri çekmesi etken oldu.

Kararda kadınlara yönelik şiddet suçlarının kabul edilemez olduğu ve bu tür suçları işleyenlere caydırıcı cezalar verilmesi gerektiği belirtildi. Kadınların özgüveni yüksek ve eşit bireyler olarak toplum içinde huzurlu bir hayat sürdürebilmesi için caydırıcı cezalar uygulanması gerektiği kaydedildi.

Davanın kararını açıklayan Kıdemli Yargıç Ayşen Toroslu, meselenin de olgularına değinerek, sanığın, 29 Ekim 2018 tarihinde, evinin yatak odası içerisinde, tartışma esnasında, eşine yumruk atarak, burun kemiğinin kırılmasına neden olduğunu söyledi.

Kadına şiddet arttı

Kadına şiddetin son zamanlarda artmakta olduğunu belirten Toroslu, yaygınlaşmakta olan suçlara, kamu yararı gereği ibret verici cezalar verilmesinin kaçınılmaz olacağını ifade etti. Toroslu, aile içi şiddete asla müsamaha gösterilemeyeceğini vurguladı.

Toroslu, işlenen bu şiddet suçu karşısında, müşteki kadının burun kemiğinin kırıldığına dikkat çekti.

Kıdemli yargıç Ayşen Toroslu, erkeğin gücünü kullanarak kadın üzerinde hakimiyet kurmasının kabul edilemez olduğunu ve önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı. Yargıç Toroslu, kadınların özgüveni yüksek ve eşit bireyler olarak toplum içinde huzurlu bir hayat sürdürebilmesi için bu tür suçlara tevessül edenlere karşı caydırıcı ve ibret verici cezaların verilmesi gerektiğini söyledi.

Müştekinin şikayetçi olmamasını da hafifletici neden olarak değerlendirdiklerini aktaran Toroslu, sanığı 4 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.