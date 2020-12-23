Paul’u korku saldı

Onur ULAĞ

Girne’ye bağlı Lapta yakınlarında önündeki araçları yolun solundan geçmeye çalışan sürücü, direksiyon hâkimiyetini kaybederek kazaya yol açtı. Kazada Paul Grimsley (E-64) ve Maureen Stothard (K-82) yaralandı.

Elde edilen bilgilere göre, Girne-Güzelyurt anayolunun 11-12. kilometreleri arasındaki dün 15.00 sıralarında kaza meydana geldi.

Paul Grimsley yönetimindeki RS 811 plakalı araç, dikkatsiz şekilde Güzelyurt istikametine seyrederken, önündeki araçları yolun solundan geçmeye başladığı sırada direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağına geçerek karşıdan gelen Maureen Stothard’ın kullandığı HC 184 plakalı araca çarparak savruldu.

Araç daha sonra yine karşıdan gelen Yasemin Pakaki’nin RZ 101 plakalı aracına çarparak durabildi.

Kazada yaralanan Paul Grimsley Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ bel ve omurga kırık teşhisiyle ortopedi servisinde tedavi altına alındı.

Maureen Stothard ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.