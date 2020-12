‘Gizli bilgileri ifşa etti’

MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin davada yargılanan firari sanık eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, "gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" ve "örgüt (FETÖ) içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı yapılan duruşmaya, firari sanık Can Dündar'ın avukatları katılmadı. Duruşmada, müdahil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatını (MİT) avukatları temsil etti. Duruşmada, sanık avukatları tarafından daha önce yapılan ve üst mahkemeye gönderilen reddihakim talebinin reddine yönelik karar okundu. Ayrıca sanık avukatlarının UYAP üzerinden mahkemeye dilekçe göndererek, esasa dair savunma yapmayacaklarına yönelik bildirimde bulundukları tutanağa geçirildi.

Kararda alt sınırdan uzaklaşıldı

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, firari sanık Can Dündar'ın, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan 18 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Can Dündar'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte yardım ettiğini belirten mahkeme heyeti, sanığın suç tarihinde toplumda tanınan gazetenin (Cumhuriyet) genel yayın yönetmeni olması nedeniyle suça konu haberlerle örgüt lehine toplumda algı oluşturduğunu ve suça konu haberlerinden sonra örgüt tarafından bu haberlerin eş güdümlü olarak kullanılmaya başlanıldığını anlattı. Uluslararası arenaya taşınan haberlerle siyasi iktidarı gerek iç kamuoyunda gerekse uluslararası alanda "teröre destek veren bir ülke" konumuna düşürmek kastının yoğun olarak bulunduğunu kaydeden heyet, sanığa verilen cezada böylelikle örgüte sağlanan fayda, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşıldığını belirtti. Can Dündar'ı "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar veren heyet, "bilerek ve isteyerek yardım eden" sıfatı nedeniyle cezayı önce 5 yıl 10 aya düşürdü, suçu Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında olması nedeniyle de artırarak 8 yıl 9 aya çıkardı.