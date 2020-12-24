‘13. maaşlar kazanılmış bir haktır’

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), 13. maaşların son yıllarda sanki birilerinin lütfuymuş gibi lanse edilmeye çalışıldığına dikkat çekerek, “13. maaş lütuf değil haktır. Kazanılmış haklarda geriye gidilmesine göz yumulursa bu, tüm toplumun zararına olacaktır” dedi.

HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu yaptığı yazılı açıklamada, verilecek mücadelenin kamudaki hakların budanmasına izin vermeden, örgütlenme yolu ile özel sektörün koşullarının da iyileştirilmesi için olması gerektiğini vurguladı.

Büyükoğlu, her yılın sonunda 13. maaşların tartışma konusu yapılmasının bilinçli olduğunu belirterek, nihai hedefin bu hakkı önce bir lütuf haline getirip, günü geldiğinde ortadan kaldırmak olduğu görüşünü ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020, 11:42