Kıbrıs Paramedik Derneği Cumhurbaşkanı Tatar ve Sağlık Bakanı Pilli’yi ziyaret etti

Kıbrıs Paramedik Derneği, 22 Aralık Paramedikler Günü nedeni ile ilk önce Atatürk’ü anma ve çelenk koyma töreni gerçekleştirdi.

Dernek, gün nedeniyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen ziyarette paramedik mesleğinin sorunları hakkında Tatar’a bilgi verildi. Kıbrıs Paramedik Derneği’nin amacının mesleği herkese tanıtmak, hastane öncesi acil bakımın gelişmesini ve daha verimli çalışmasını sağlamak, için hizmet içi kurs, seminer ve sempozyum düzenlemek olduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi de ziyaret eden dernek, paramedikler hakkında bilgi verdi; 112 Acil Servis’te çalışanların pandemi döneminde yaşadığı sorunları aktardı. Ayrıca, paramedik alımı için yapılan münhalde başarılı olanların durumu da gündeme geldi. Bakan Pilli’ye dernek işleyişi ve çalışmaları hakkında da bilgi verilirken, dernek ve Sağlık Bakanlığı arasında işbirliği yapılabileceği vurgulandı.



