‘Siyasi eşitlik’ güvencesi

Rum Komünist AKEL partisinin, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasıyla ilgili önerisinin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis dışında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ve “Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi ve federasyon için mücadele eden Kıbrıs Türk siyasi partilerine” gönderildiği bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre AKEL’in önerisi; Kıbrıs müzakerelerinin, iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü temeli, Guterres Çerçevesi ve Crans Montana’ya kadarki müzakerelerde kaydedilen yakınlaşmaların ve müzakere sürecinin tamamında elde edilen bütün kazanımların güvence altına alınması ile Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamaya “itelemeyi” hedefliyor.

Gazete, edindiği bilgilere dayanarak iki bacağı bulunduğunu kaydettiği öneri hakkında şunları yazdı:

“Biri, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması ve Anastasiadis’in, koptuğu yerden başlamak üzere masaya dönme beyanı ve iradesi konusunda inandırıcı olması için atılması gereken somut adımlar ile ilgilidir. Siyasi eşitliğin (Kıbrıslı Türklerin karar mekanizmalarına etkin katılımı) kabul edilmesi ve dolayısıyla yakınlaşmaların tamamının güvence altına alınması gerçekçi bir adımdır.

Öteki bacak ise Kıbrıslı Türkleri müzakere masasına dönmeye teşvik edecek hidrokarbonlar ve deniz bölgeleri ile ilgilidir. AKEL bu öneri ile Kıbrıs Rum tarafının müzakere masasına Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmek üzere müzakere masasına dönme yönündeki samimi iradesine en azından uluslararası toplumun ikna edilebileceğini değerlendiriyor.”