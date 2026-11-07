‘Ülke güvenliği sağlanmalı’

Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti) Genel Başkanı Serdar Denktaş, kayıt dışı nüfusun kontrol altına alınması, kapsamlı nüfus sayımı yapılması ve adaya kimlikle giriş uygulamasının yeniden ele alınması gerektiğini kaydetti.

Denktaş, tv2020’de yayınlanan, Cemre Akar ve Avukat Sinan Şemiler’in sunduğu 360 Derece Seçim Özel programına konuk oldu.

Ülke güvenliğinin yeniden sağlanması için atılması gereken ilk adımlardan birinin kapsamlı bir nüfus sayımı olduğunu kaydeden Denktaş, bu çalışmanın hükümetin ilk 100 günü içerisinde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yapılacak sayımın, yalnızca ülkede yaşayan insan sayısını belirlemekten ibaret olmaması gerektiğini belirten Denktaş, evcil hayvan sayısından ithal edilen ürünlere, ithalatçı firmalardan satış miktarlarına kadar ülkenin ekonomik ve demografik yapısını ortaya koyacak bütünlüklü bir veri çalışması yapılmasını önerdi.

Kayıt dışı nüfusun da bu çalışma kapsamında kayıt altına alınması gerektiğini kaydeden Denktaş, muhaceret düzenlemelerine rağmen ülkede hâlâ ciddi bir kayıt dışı nüfus bulunduğunu söyledi.

Kayıt dışı nüfus için kayıt ve denetim önerisi

Denktaş, kayıt dışı yaşayan kişilere sisteme dahil olmaları için belirli bir fırsat tanınmasını önerdi. Bu kapsamda sembolik bir ödeme karşılığında kayıt altına alınmanın sağlanabileceğini ifade eden Denktaş, kayıt yaptırmayan ve sonrasında tespit edilen kişiler için ise ağır yaptırımlar uygulanması gerektiğini belirtti.

Denktaş, “Biz diyoruz ki, ‘gel kardeşim, bir aylık maaşını değil, 2 bin TL öde ama kayıt altına gir. Girmezsen ve yakalanırsan gözünün yaşına bakmayız’ ” dedi.

“Adaya kimlikle giriş yeniden değerlendirilmeli”

Güvenlik politikalarının bir diğer önemli başlığının adaya giriş sistemi olduğunu ifade eden Denktaş, kapsamlı kayıt ve nüfus çalışmasının ardından adaya kimlikle giriş uygulamasının sona erdirilmesi gerektiği görüşünü belirtti.

Türkiye ile ilişkilerin önemine dikkat çeken Denktaş, geniş nüfuslu Türkiye ile küçük bir ada coğrafyasının güvenlik ve nüfus hareketleri bakımından aynı koşullarda değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

Özellikle kimlikle giriş yapan bazı kişilerin karıştığı suç olaylarına işaret eden Denktaş, 17 yaşındaki bir kişinin adaya gelip silahlı olaylara karışmasının dahi mevcut sistemin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gösterdiğini söyledi.

TAM Parti Genel Başkanı Denktaş, güvenli, denetlenebilir ve sorumluluk sahibi bir devlet yönetimi anlayışının gerekliliğine dikkat çekti.



Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2026, 10:13