Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, İskele ve Arapköy’de seçmenle bir araya geldi. Son 5 yılda Kıbrıs Türk halkının haklarının korunmadığını, sesinin duyurulmadığını ifade eden Erhürman, “Umutlu olacağız, mutlu olacağız; bu halleri değiştireceğiz” dedi.

İskele’deki halk buluşmasına Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM) Genel Başkanı Serdar Denktaş, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel, milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı.

Erhürman konuşmasında, “Umutlu olacağız, mutlu olacağız; bu halleri değiştireceğiz. İskele karar verdiyse memleket karar vermiştir, bu iş bitmiş demektir” ifadelerini kullandı. Geçen beş yılın yönetim anlayışını eleştiren Erhürman, halkın sesinin duyulmadığını, Kıbrıs Türk halkının haklarının yeterince savunulmadığını belirtti. Erhürman, ayrıca çocukların ve gençlerin haklarının gözetilmediğini vurguladı. Erhürman, Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca masadan kaçmadığını ve bundan sonra da haklarını savunmaya devam edeceklerini söyledi. Erhürman, ayrıca, kamu yönetiminde ciddiyet, mülkiyet haklarının korunması ve devlet işleyişinde adaletin sağlanması gibi konulara dikkat çekti.

Erhürman’ı hep birlikte seçiyoruz

TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Erhürman’ı desteklediklerini belirterek, “Temsiliyet istiyorsak Tufan Erhürman’ı hep birlikte seçiyoruz” dedi. TDP Genel Başkanı Zeki Çeler ise, “İskele de Tufan Erhürman dedi. Seçim çok daha büyük farkla bitecek” ifadelerini kullandı.

Arapköy ziyareti

Erhürman, Arapköy’de de bölge halkıyla bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı vizyonunu aktardı. Ziyaretine Catalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat ile birçok milletvekili eşlik etti. Cumhurbaşkanlığı döneminde “Kamu Diplomasisi Birimi” oluşturulacağını açıklayan Erhürman, birimin amacının Kıbrıs Türk halkının uluslararası alanda görünürlüğünü artırmak olduğunu vurguladı. Bu kapsamda, Avrupa, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere çeşitli uluslararası platformlarda Kıbrıs Türk halkının bilim, sanat, kültür, spor, gastronomi ve iş dünyası alanlarındaki başarılarının tanıtılacağını belirtti. Erhürman, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin tüm dünyaya gösterileceğini, hidrokarbonlar ve enerji projelerinde hakların yok sayılmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti. Erhürman, ayrıca geçiş noktalarının rahatlatılması, gençlerin ve sanatçıların dünyayla buluşturulması ve uluslararası projelere katılımın engellenemeyeceğini söyledi.

Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırına katıldı

Erhürman, ayrıca Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı’na katıldı. Panayırda stantları gezerek yurttaşlarla sohbet eden Erhürman, yöresel ürünleri ve tatları da deneyimledi.