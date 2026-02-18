Üretici zor durumda

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, ülkede arpa eksikliği bulunduğunu ve getirilen Asaf ırkı koyunlarda yaşanan kayıplardan dolayı zarar oluştuğunu belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde basın açıklaması yapan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt; 15-20 gün önce ülkede arpanın bittiğini, hayvanlarda ölümlerin, küçükbaş hayvanlarda düşüklerin başladığını söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş'un hayvancının sorunlarına çözüm bulamadığını savunan Onalt, geçmişte hayvancı ve çiftçi ile mücadele veren Hüseyin Çavuş'un bakanlık koltuğunu dolduramadığını, bildikleri Hüseyin Çavuş'tan eser kalmadığını ileri sürdü.

12 bin ton arpaya ihtiyaç var

Israrla arpa ihtiyacına bir çözüm bulunmasını dile getirdiklerini belirten Onalt, ayda 12 bin ton arpaya ihtiyaç olduğunu, böyle bir ihtiyaç ortadayken aylardır ihaleye çıkılamadığını kaydetti. Onalt, "Bizim temel gıda maddemiz, bunu halledemeyen bir bakanlıktan ne beklenebilir" dedi.

Toprak Ürünleri Kurumu'nun 4 bin 800 ton arpanın ülkeye günler içerisinde gelmesini beklediği yöndeki açıklamasına da değinen Adil Onalt, gelecek olan arpanın 4 bin 800 ton olduğunu ve kimseye ilaç olamayacağını ifade etti.

Arpa ihtiyacının karşılanmasında sorun yaşanacaksa, arpanın Güney Kıbrıs'tan veya özel şirketler aracılığıyla yurt dışından getirilmesi için ithal izni verilmesini talep eden Adil Onalt, 4 bin 800 tonun dışında başka arpa getirilip getirilmeyeceği konusunda da bilgi sahibi olmadıklarını ifade etti. Onalt: "Gençliğin bu ülkeden kaçması için elinizden geleni yapıyorsunuz" dedi.

Küçükbaşın çoğaltılması projesi

İspanya'dan küçükbaş hayvan sütünün çoğaltılması düşüncesiyle süt kalitesi ve et verimi yüksek Asaf ırkı koyun getirilmesi projesiyle ilgili de konuşan Onalt, "İthalat ve karantina sürecinde 260 hayvanın öldüğü bu projede Hükümet ve Tarım Bakanı, Hayvancılık Kooperatifinin 24 milyon zarar etmesine neden oldu." diye konuştu.

Küçükbaş hayvanlara destek

Bakanlık tarafından açıklanan küçükbaş hayvan desteklerine de atıfta bulunan Onalt, girdi maliyetlerinin yüzde 200 arttığı bir dönemde, küçük baş hayvan başına desteğin bin 800 TL'den 2 bin 500 TL'ye (yüzde 40) çıkarıldığını ayrıca koyun sütünü arttırmak için getirilen Asaf kuzularının 1 yaşını doldurmadıklarından dolayı destek kapsamına alınmadığını belirtti.

Asaf ırkı koyun almak için 51 genç üreticinin borçlanarak Hayvancılık Kooperatifine alacakları hayvan sayısına göre para yatırdığını belirten Onalt, hayvanlardan henüz doğum yapmadığından süt alınmadığını, üreticinin Asaf koyunları için aldığı borçların taksit ödemesinin de yaklaştığını, buna rağmen gelen Asaf'ların destek kapsamına alınmadığını belirtti. Onalt, Bakanlığın hayvan ithali esnasında yaşanacak kayıpların da, hayvan desteğiyle telafi edileceği sözü vermesine rağmen hayvanların destek kapsamı dışında tutulduğunu söyledi.

