İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yeni İskele’ye entegre mezbaha tesisi kuracaklarını açıkladı.

Sadıkoğlu, üreticiden sofraya uzanan süreçte gıda güvenliğini artırmak ve yerel hayvancılığı desteklemek amacıyla modern bir Entegre Mezbaha Tesisi kuracaklarını açıkladı.

Sadıkoğlu, yeni tesisle birlikte hem üreticilerin ihtiyaçlarına daha güçlü şekilde yanıt vermeyi hem de et üretiminde hijyen, kalite ve güven standartlarını daha ileri taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Kesim kapasitesi yüzde 40 artırılacak hâlihazırda hizmet veren mezbahanın haftalık kesim kapasitesinin 150 küçükbaş ve 50 büyükbaş olduğunu belirten Sadıkoğlu, yeni tesisle bu kapasitenin yüzde 40 artırılacağını kaydetti. Buna göre haftalık kesim kapasitesi 210 küçükbaş ve 70 büyükbaş hayvana çıkarılacak.

Veteriner hekim gözetiminde, hijyenik üretim

Yeni Entegre Mezbaha Tesisinde kesimlerin veteriner hekim gözetiminde ve hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirileceğini ifade eden Sadıkoğlu, hayvanların kesim öncesi muayenesinden etlerin tüketime uygunluğunun değerlendirilmesine kadar her aşamada gerekli kontrollerin yapılacağını söyledi.

Tesis kapsamında oluşturulacak soğuk muhafaza alanları ve sevkiyat altyapısı sayesinde etlerin tazeliğinin ve kalitesinin korunması hedefleniyor. Kesim sırasında ortaya çıkan hayvansal atıkların da çevreyi gözeten yöntemlerle yönetileceği ve uygun şekilde bertaraf edileceği belirtildi.