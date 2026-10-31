Ürünler temiz çıktı

İthal ve yerli ürünlere yönelik haftalık gıda denetimlerinde yüz güldüren sonuçlar elde edildi. Devlet Laboratuvarı’nda pestisit analizleri yapılan toplam 53 numunenin tamamı temiz çıkarken, hiçbir üründe limit üstü bitki koruma ürünü kalıntısına rastlanmadı.

Tarım Dairesi tarafından açıklanan 23-28 Ekim 2026 tarihlerini kapsayan denetim sonuçlarına göre, ithal ürünlerden alınan 44 numunenin tamamı temiz bulundu. Hiçbir numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmedi.

Yerli ürünlerden alınan 9 numunenin de tamamının temiz çıktığı belirtilirken, bu ürünlerde limit üstü ve/veya tavsiye dışı bitki koruma ürünü kalıntısına rastlanmadı.

Analiz sonuçlarının Avrupa Birliği’nde geçerli maksimum kalıntı limitlerine göre değerlendirildiği kaydedilirken, denetimlere ilişkin detaylı listeye Tarım Dairesi’nin tarimdairesi.gov.ct.tr adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

