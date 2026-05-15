Üstel de katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında “Birlikte Üretiyoruz Geleneksel Şenlik & Kermesi” düzenledi.

Merit International, Mare Monte ve Lefkoşa Türk Belediyesi'nin katkısıyla "Engelleri Aş, Hayatı Paylaş" sloganıyla Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü otoparkında yapılan etkinliğe Başbakan Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da katıldı.

Etkinlikte 18 yaş üstü engelli rehabilitasyon merkezlerinde üretilenler satışa sunulurken, Algım Özel Eğitim Merkezi ile Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi de etkinliğe destek verdi.

Başbakan Ünal Üstel, engelleri sevgi ve şefkatle kucakladıklarını kaydederek, bu alana ve eğitime yaptıkları katkıya işaret etti.

Ailelerin evlatlarına gösterdiği sevgi ve sabrı gördükçe motive olup daha çok çalıştıklarını söyleyen Üstel, özel gereksinimli bireylere karşı verdikleri sözleri tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Hiçbir zaman engellileri unutmadık

Çalışma Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, hafta başından itibaren çeşitli etkinliklerle engelli bireylerle bir araya geldiklerini, yarın da Gazimağusa'da olacaklarının belirtti.

Hasipoğlu, eğitime, spora, sanata, dahil ettikleri gençlere ürettikleri sayesinde ne kadar yetenekli olduklarını göstermek istediklerini söyledi.

Bakan Hasipoğlu, 4 yıllık hükümet dönemlerinde hiçbir zaman engellileri unutmadıklarını, unutmayacaklarını ekledi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, etkinliğin dayanışma, paylaşma ve toplumsal birliktelik adına önemli olduğunu vurguladı.

Ecevit, özel gereksinimli bireyler tarafından üretilen malzeme ve yiyeceklere işaret ederek, fırsat verilip, destek olunduğu zaman hiçbir engelin topluma katkıya mani olamayacağını gösterdiğini kaydetti.

Katkıda bulunanlara teşekkür belgeleri takdim edildi

Konuşmaların ardından kermese katkıda bulunan Merit International, Mare Monte ve Lefkoşa Türk Belediyesi'ne teşekkür belgeleri takdim edildi.

Etkinlikte, Engelliler Yaşam Evi folklor ekibi, Güneşköy 18 Yaş Üstü, Girne, Özgür Adımlar ve Algım engelli rehabilitasyon merkezlerinin dans gösterilerine de yer verildi.



