Uyuşturucu atarken görüldü

Güzelyurt’ta aracıyla seyrederken devriye gezen polis ekiplerinin şüphesini çeken Serkan Devecigiller, dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalıştı.

Kaçarken aracın camından bir şeyler attığı görülen zanlı kısa sürede yakalandı. Yapılan aramada zanlının içerisinde uyuşturucu olan sarma sigara attığı tespit edildi. Gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, 12 Mart 2020 tarihinde saat 21.30 sıralarında Güzelyurt’ta Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda aracıyla seyreden zanlı Serkan Devecigiller’in devriye polis ekibi tarafından durdurulmak istediği esnada, camdan bir şey atıp kaçtığını söyledi.

Polis, yapılan aramada zanlının araçtan yaklaşık bir adet tütünle karışık içinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olan sarma sigara attığını belirlediklerini ifade etti.

Suçlamaları kabul etti

Tutuklanan zanlının aynı gün bir gram aldığını itiraf ettiğini kaydeden polis, suçlamaları kabul ettiğini ve soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, bir kefilin 20 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.