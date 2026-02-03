Uzlaşı yok

Cumhuriyet Meclisi’nin dünkü gerilimli toplantısında ana muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli hükümete ağır eleştiriler yönelterek erken seçim konusunu gündeme getirdi. İncirli genel seçimlerin 26 Nisan’da yapılması için öneri sunacaklarını söyledi. İncirli; sağlık ve eğitimde daha önce yaşanmamış bir çöküş yaşandığını da öne sürdü.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ise öncelikli hedeflerinin yargı reformu olduğunu ve Mayıs ayının ilk haftasında referanduma gidileceğini belirtti. "Erken seçim yok" diyen Üstel hükümet programında yazılan her şeyin yerine getirildiğini, hatta reformlarla fazlasını yaptıklarını belirtti.

İncirli: Erken seçim çağrılarına kimse kulak asmıyor

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, “Devlete yapılan itibar suikastı” başlıklı konuşma yaptı.

Hükümetin bugüne kadar yaptığı ve yapacaklarını "devlete itibar suikastı" olarak nitelendiren İncirli, "çürümüşlüğün" Başbakanın en yakınına kadar geldiğini savundu.

İncirli, geçen hafta mahkemede, yolsuzluğa karıştığı iddiası gündeme gelen Meclis başkanının , bir süreliğine görevden uzaklaşmasını önerdiklerini hatırlatarak, “siz bu memlekette hal bırakmadınız, rezil ettiniz” ifadelerini kullandı.

Erken seçim çağrılarına kimsenin kulak asmadığını ileri süren İncirli, yaşananların göz ardı edilemeyeceğini, hükümetin insanların serzenişlerini görmezden geldiğini kaydetti.

İncirli, çetelerin de halkı tehdit ettiğini ileri sürerek, hükümetin yönetememesi nedeniyle bu insanların ülkeyi tehdit eder hale geldiğini ve ülkedeki güvenliği sağlayamayan hükümetin sadece bu nedenle bile istifa etmesi gerektiği görüşünü ortaya koydu.

Daha önce yaşanmamış bir çöküş…

Sağlık ve eğitimde daha önce yaşanmamış bir çöküş yaşandığını öne süren İncirli, bugün 26 Nisan için erken seçim önerisi sunacaklarını insanların rahat nefes alması için buna ihtiyaç olduğunu belirterek “bu bizim değil halkın talebidir bu kadar çürümüşlüğü kimse kaldıramaz” dedi.

Bu karara hükümetin "evet" demesini beklediklerini dile getiren İncirli, hükümetin sürekli olarak sadece maaş ödemek için borçlandığını, bu borçların nasıl kapanacağını hükümet dahil kimsenin bilmediğini savundu.

Bu meclisi size dar edeceğiz

UBP gibi büyük bir partinin de bu siyasi skandallar nedeniyle itibar kaybettiğini iddia eden İncirli, tüm hükümet yetkililerinin sabah yataktan ‘biz bu ülkeye neler yapıyoruz’ diyerek kalkması gerektiğini söyledi.

İncirli, “bugünden sonra bu meclisi size dar edeceğiz” diyerek, yapılanların da hesabının sorulacağını kaydetti.

Üstel: Öncelik yargı reformu

Başbakan Ünal Üstel, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada yargı reformuna ilişkin değerlendirmesinde, Yüksek Mahkeme binasının yapımında sona yaklaşıldığını belirterek, bu sayede mahkemelerdeki fiziki sıkışıklığın giderileceğini söyledi.

Yargı alanında hâlen 1925–1926 yıllarından kalan yasaların bulunduğuna dikkat çeken Üstel, Yüksek Mahkeme ve Barolar Birliği ile birlikte kapsamlı bir reform süreci yürütüldüğünü kaydetti.

Üstel, söz konusu reform çerçevesinde gerekli yasa değişikliklerinin Meclis’ten geçirileceğini ve Mayıs ayının ilk haftasında referanduma gidileceğini açıkladı. Bu süreç tamamlanmadan erken seçimin gündeme gelmesine karşı olduklarını ifade eden Üstel, önceliğin yargı reformunun hayata geçirilmesi olduğunu vurguladı.

Artık erken seçim yok

Erken seçim tartışmalarının sona erdiğini dile getiren Başbakan Üstel, sürecin Meclis’teki çoğunluk doğrultusunda şekilleneceğini söyledi.

Üstel, 1991 yılından bu yana Cumhuriyet Meclisi’nde bulunduğunu belirterek, hiçbir zaman konuşmaların arkasına saklanmadıklarını söyledi. Dün ne söyledilerse bugün de, yarın da aynı çizgide olacaklarını ifade eden Üstel, bugüne kadar hiçbir konuşmayı cevapsız bırakmadıklarını kaydetti.

Kurdukları her hükümette halka ne söz verildiyse bunların tamamının yerine getirildiğini vurgulayan Üstel, hiçbir hükümet programında yer alan taahhüdün havada bırakılmadığını söyledi. Programlarda yazılanların eksiksiz şekilde hayata geçirildiğini belirten Üstel, fazlasının olduğunu ifade etti.

Üstel, istikrar sayesinde 2013’ten bugüne kadar kurulan hükümetlerde yarım kalan projelerin tamamlandığını, halkın ihtiyacı olan tüm projelerin hayata geçirildiğini kaydetti.

Üstel, ”Artık erken seçim yok” diyerek kürsüden indi.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2026, 09:57