‘Vatansever değil terör örgütüdür’

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, EOKA’nın kuruluş yıl dönümü için Güney Kıbrıs’ta yapılan eylem ve açıklamaları eleştirdi. Öztürkler, "Hiç kimse terörle anılan bir geçmişi aklamaya çalışamaz” dedi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Ziya Öztürkler, Celal Bayar başkanlığındaki TMT Mücahitler Derneği Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

Meclis Şeref salonundaki kabulde ilk sözü alan Celal Bayar, yeni yönetimle ilk ziyareti Öztürkler'e yaptıklarını söyledi.

Bayar, dernek olarak devlet, Anavatan ve bayrak etrafında kenetlenmenin önemine dikkat çekerek, Kıbrıs Türk halkının her alanda güçlü olması gerektiğini vurguladı.

EOKA terör örgütüdür

Öztürkler de konuşmasında, TMT Mücahitler Derneği üyesi olduğunu ve derneğin genel kurulunu yakından takip ettiğini belirterek yeni yönetime başarılar diledi.

Öztürkler, EOKA’nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen eylem ve açıklamalara tepki göstererek, bu girişimlerin geçmişin karanlık sayfalarını yüceltme çabası olduğunu söyledi.

Ziya Öztürkler, EOKA’nın “vatansever” gibi gösterilmeye çalışıldığını ancak gerçekte bir terör örgütü olduğunu ifade etti.

Öztürkler, “İstedikleri kadar çaba göstersinler, Kıbrıs Türk halkı EOKA’nın ne olduğunu çok iyi bilmektedir” dedi.

