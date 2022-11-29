Aşırı sürat ilk sırada

Kuzey Kıbrıs’ta son bir haftada meydana gelen 50 trafik kazasında, 1 kişi yaşamını yitirdi. Ülke genelinde hafta içerisinde gerçekleştirilen rutin trafik kontrollerinde ise 8 bin 403 araç sürücüsünden 996’sı hakkında yasal işlem gerçekleştirildi. Trafik suçları arasında sürat ilke sırada gelirken, 26 sürücü alkollü araç kullanmaktan dolayı rapor edildi.

Polis Genel Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, yaralanmayla sonuçlanan 11 kazada 17 kişi yaralanırken, 38 kaza hasarla sonuçlandı.

Kazalarda, toplam 1 milyon 447 bin 100 TL’lik maddi hasar oluştu.

Trafik kazalarının nedenleri, 15 süratli araç kullanma, 12 dikkatsiz sürüş yapma, 9 kavşakta durmama, 6 yakın takip ve 8 diğer etken olarak bildirildi.

Öte yandan ülke genelinde hafta içerisinde gerçekleştirilen rutin trafik kontrollerinde 8 bin 403 araç sürücüsünden 996’sı hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

Trafik suçlarında dağılım şu şekilde verildi:

Sürat: 181

Tehlikeli sürüş: 7

Dikkatsiz sürüş: 18

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 162

Sürüş ehliyetsiz araç kullanmak: 8

Alkollü araç kullanmak: 26

Seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak: 145

Emniyet kemersiz araç kullanmak:100

Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 97

Trafik ışıklarına uymamak: 2

Muayenesiz araç kullanmak:21

Sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak: 38

"A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak: 9

"B" özel işletme izinsiz araç kullanmak: 3

Tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak: 1

Koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak:4

Diğer trafik suçları: 174.