Altyapılar elden geçirilmeli

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın en büyük yerleşim birimlerinden biri olan Karakol Mahallesi’nde, Şaziye İsmail Sokak’ta bulunan kuyular sık sık taşıyor. Kuyuların taşması nedeniyle mahallede lağım göletleri oluşuyor. Sokak sakinleri gerek görüntü kirliliği gerekse lağım kokusundan rahatsızlığını dile getirirken, belediyeyi bir an önce sorunu tamamen çözmeye davet etti.

Diyalog muhabirine konuşan sokak sakinleri, lağım kuyusunun sürekli taştığını ve taşan lağım sularının, sokakta lağım deresi oluşturduğunu ifade etti. Lağım kokusundan kapılarını açamaz durumda olduklarını belirten sokak sakinleri, sineklerin de ayrı bir sorun oluşturduğunu belirtti.

Sokak sakinleri, lağım sularının yarattığı görüntü kirliliğinin de ayrı bir sorun olduğunu aktardı ve “şehrin en işlek mahallesine bu görüntüler yakışmıyor, bir an önce bu kirliliği ortadan kaldırsınlar” şeklinde konuştu.

30 hane çile çekiyor

Öte yandan Gazimağusa’ya bağlı Tuzla’da, Gossip siteleri olarak bilinen Çubuk Sokak’ta, bölge sakinleri uzun süredir lağım kokusu ile çile çekiyor. Altyapı olmaması ve kuyuların taşması nedeniyle lağım suları çevreye yayılıyor. Bölge sakinleri lağım kokusu ve sinekler nedeniyle kapı pencere açamaz duruma geliyor.

Diyalog muhabirine konuşan bölge sakinleri, altyapı olmaması nedeniyle kuyuların taştığını ve 2 ayda bir 800 TL vererek vidanjör çağırmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Lağım kokusu ve sinekler nedeniyle kapı pencere açamaz durumda olduklarını belirten bölge sakinleri, “çocuklarımızın sağlığı da tehlikede, 30 hane aynı sorunu yaşıyor, yetkililer bir an önce bu sorunu çözsün, artık sabrımız taştı” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2022, 10:51