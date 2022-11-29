Detay vermedi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı katıldığı bir televizyon programında, yerel seçimlerin ardından halkı heyecanlandıracak bir takım çalışmalar yapılacağını, bunun dışında hükümet olarak reformlara devam edeceklerini söyledi.

Bakan Arıklı, ülkenin içinde bulunduğu durumdan kimsenin memnun olmadığını ve herkesin statükodan şikayet ettiğini belirterek seçimin ardından Kamu Reformu ve tarım reformunun önemli bir parçası olan Hal Yasası’nın yürürlüğe konacağını açıkladı.

Seçimin ardından halkı heyecanlandıracak bazı çalışmaların başlatılacağını, bunların da Başbakan Ünal Üstel tarafından açıklanacağını belirterek bu çalışmalarla sıkıntılara neşter vurulacağını kaydetti.

Yerel seçimlerin ardından “Milli Mutabakat Hükümeti” olarak adlandırdığı koalisyonun önünde üç-dört sene seçimsiz bir dönem olduğunu ifade eden Arıklı, “Üç-dört sene seçimsiz bir dönem olması bizim için ciddi avantaj. Herhangi bir engel yok ve Türkiye’nin reformlar karşısında mali desteği var. Bütün malzeme elimizde dolayısıyla radikal adımlar atılacak. Siyasi irade varsa bu ortaya çıkacak. Sayısal bir sıkıntımız ve hükümet ortakları arasında farklılık olmadığına göre, atılması gereken adımları atacağız.” dedi.

Başkanlık sistemine geçilmeli

Bakan Arıklı, ülke için en faydalı olan ve istikrar getirecek başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini, hiçbir siyasal partinin buna karşı çıkmadığını ancak Yeniden Doğuş Partisi (YDP) dışındaki partilerin bu konuda bir “ama”sı bulunduğunu belirtti.

Ortalama ömrü 10 ay olan hükümetlerle istikrarı yakalamanın mümkün olmadığının altını çizen Arıklı, yasama, yürütme ve yargının kesin hatlarla birbirinden ayrılması gerektiğini, bunun da başta kamu verimliliği olmak üzere hayatın her alanına olumlu yansımaları olacağını söyledi.

“Benim gönlümde yatan, bu ülkenin menfaatine olan en kestirme formül başkanlık sistemine geçmektir. Bir yandan reformlar yapılırken diğer yandan başkanlık sistemi için altyapıyı hazırlayabiliriz. Güneyde uygulanan başkanlık sistemini aynen burada uygularsak sorunların yüzde 80-90’ı çözülür.” diyen Arıklı, yapılan tüm anketlerde de halkın buna yüzde 60’ın üzerinde destek verdiğini aktardı.

