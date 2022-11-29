Başı belada

Barışma teklifini kabul etmeyen eski nişanlısının çıplak fotoğraflarını kız kardeşine gönderen, babasına gösteren Hüseyin Parlak şikayet üzerine tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan duruşmaya çıkarılan zanlı hakkındaki iddialar aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Hüseyin Parlak’ın 26 Kasım 2022 tarihinde kendisinden ayrıldığı ve barışmayı kabul etmediği gerekçesi ile eski nişanlısını Whatsapptan arayarak “Babanın yanına gidiyorum, çıplak resimlerini göstereceğim” diyerek tehdit ettiğini söyledi. Polis, zanlının daha sonra eski nişanlısının çıplak fotoğraflarını onun kız kardeşine Whatsapp isimli uygulamayla mesaj olarak attığını belirtti.

Polis, zanlının eski nişanlısının babasının iş yerine de giderek, nişanlısının çıplak resimlerini göstermek suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işlediğini anlattı. Polis memuru, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını, telefonunun incelenmek üzere emare alındığını, gerekli soruşturmaların yapıldığını söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirtip, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2022, 10:46