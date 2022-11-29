Suç yuvası oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın en işlek caddelerinden birinde bulunan ve yıllardır atıl vaziyette duran bina şehrin kötü simgesi haline geldi. Uzun yıllardan beri yarım inşaat halinde duran binada intihar vakaları da yaşandı. Binanın suç yuvası haline geldiği; madde ve alkol kullananların uğrak mekanı olduğu iddia edildi.

Diyalog muhabirine konuşan Mağusa İnsiyatifi aktivistlerinden Dr. Okan Dağlı, binanın yıllardır kentin girişinde görüntü kirliliği oluşturduğuna dikkat çekti ve atıl vaziyetteki bina sahipleri için bir yaptırım uygulanması gerektiğini savundu. Binanın uzun yıllardır yarım inşaat halinde durduğunu ve intihar vakalarının yanı sıra, binada uyuşturucu madde kullanımı ve fuhuş gibi olayların da yaşandığını ileri süren Dağlı, Gazimağusa’da atıl bina sorununun bir çok bölgede olduğunu savundu.

Dağlı, “Atıl vaziyette olan binalar için, belediye veya ilgili kurumların bina sahiplerine uyarı ve yaptırım uygulaması gerekmektedir” şeklinde konuştu. Son olarak binanın bir inşşaat firması tarafından alındığına dair duyum aldıklarını belirten Dağlı, “Umarım en kısa sürede bina için gerekli adımlar atılır ve kötü görüntü ortadan kalkar, çok yazık, bina adeta Mağusa’nın kötü bir simgesi haline geldi” şeklinde konuştu.