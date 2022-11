Eğitimde kaos var

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda son bir aydır yaşanan hademe krizi sürüyor. Okullarda temizlik yapılmazken, hem eğitim aksıyor hem de öğrenci ile öğretmenlerin sağlığı risk altında bulunuyor. Temizlik sorununun yanı sıra altyapı yetersizlikleri de bulunurken, dün Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesinin koridorun tavanı çöktü. Öğrenci ve öğretmenlerin oturduğu bankın üzerindeki tavan çökmesi paniğe neden oldu. O esnada bankta herhangi birinin oturmaması olası bir yaralanmayı önlerken, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Eğitim Bakanlığı’nı suçladı; okulların ivedi şekilde bakımdan geçirilmesi ve bu gibi olayların yaşanmaması için gereken tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

LTL Okul Aile Birliği Başkanı Hatice Korukoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’na, okula kadrolu hademe istihdam etmesi çağrısında bulundu, her türlü eylemi yapacaklarını bildirdi.

Okullarda yapısal sorunlar var

KTOEÖS tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesine ait yapısal sorunların sendika tarafından iki kez kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatıldı. Açıklamada “Olası benzer bir durumda oluşabilecek vahim sonuçlardan dolayı kamuoyunun sizi affetmeyeceğini vurgularız” denildi.

Yaz dönemi boyunca sendikanın fiziki yapısı kötü birçok okulun öğrenci, öğretmen ve okul çalışanlarının can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini görsellerle ortaya koyduğu okulların altyapı sorunlarına dikkat çekmeye çalışıldığı da anımsatıldı.

Açıklamada “Eğitim bakanlığı ise buna karşın ‘okulların arka veya kullanılmayan kısımlarını yayınlıyorsunuz’ şeklinde kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yapmıştır” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, öğrencilerin bulunduğu bir ortamda tavanın çökmesinin çok kötü bir durum olduğu da ifade edildi ve herhangi ciddi bir yaralanmanın olmamasının büyük bir şans olduğu belirtildi.

LTL Okul Aile Birliği: Her türlü eylemi yapacaklarını açıkladı

Konunun yargıda olması nedeniyle birlik olarak mahkeme kararını saygıyla bekleyeceklerini belirten Korukoğlu, ortaya çıkacak sonuca göre çocukları okula göndermeme dahil her türlü eylemi yapacakları uyarısında bulundu.

Korukoğlu yaptığı yazılı açıklamada, uzun yıllardır LTL’nin kadrolu hademesi olmamasından kaynaklı sıkıntılar yaşadıklarını ifade ederek, son gelinen süreçte taşeron şirket tarafından yürütülen temizlik hizmetlerinin, yaşanan anlaşmazlık nedeniyle tamamen durduğunu kaydetti.

Bugüne kadar öğrenci ve öğretmenlerin katkılarıyla yapılan okul temizliğinin yeterli olmamaya başladığına dikkat çeken Korukoğlu, okulda her an salgın hastalık baş göstereceği, çocukların hastalanacağı korkusu içinde olduklarını ifade etti.

Korukoğlu, bakanlığın, sorunu geçici çözümlerle değil kadrolu hademe istihdam ederek, kalıcı olarak çözmesini talep etti.



Hademe krizinin nedeni?

2022-2023 eğitim yılı için Milliği Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan tüm okulların temizlik ihalesini Cumero isimli şirket aldı. Kamu-İş, okullarda görev yapacak hademelerin toplu iş sözleşmesi kapsamında çalıştırılmasını talep etti. Ancak Eğitim Bakanlığı, hademelerle toplu iş sözleşmesi imzalanmasına yönelik adımın kendilerinin ukdesinde olmadığını bildirdi ve ihaleyi alan şirketin muhatap olduğunu belirtti. Bunun üzerine sendika mahkemeye başvurarak ara emri aldırdı. Ara emri alındığı için ise ihaleyi alan firma okullara temizlik elemanı gönderemedi. Dava Lefkoşa Hukuk Mahkemesi’nde sürerken, gözler sağlık koşullarından dolayı hastalık kapan öğrencilerin durumuna çevrildi.

