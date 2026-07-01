‘Vefa borcumuz’

Maliye Bakanlığı tarafından “Gazilik Beratı ve Gazi Kartı Takdim Töreni” düzenlendi. Başbakan Ünal Üstel törende yaptığı konuşmada, bugün devletin gazilere olan vefa borcunu ödeyebilmek için bir araya geldiklerini belirterek, “Özgür bir devlette yaşıyorsak, ay yıldızlı bayrağımız gururla dalgalanıyorsa, KKTC dimdik ayaktaysa bunu canını ortaya koyan aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi’nde gerçekleşen törene, Başbakan Ünal Üstel ile Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın yanı sıra, UBP Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Sekreteri Ahmet Vural, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Bülent Ecevit, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü, Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Ahmet Yıldırım, gaziler ve yakınları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesinde mücahitlerin yeri konulu video gösterimi yapıldı.

Törende, Başbakan Ünal Üstel ile Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın gerçekleştirdiği açılış konuşmaları sonrasında hak sahibi 100 kişiye Gazilik Beratları ve Gazi Kartlarının takdimi yapıldı. Tören, hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.

Başbakan Ünal Üstel törende yaptığı konuşmada, bugün devletin gazilere olan vefa borcunu ödeyebilmek için bir araya geldiklerini belirterek, “Özgür bir devlette yaşıyorsak, ay yıldızlı bayrağımız gururla dalgalanıyorsa, KKTC dimdik ayaktaysa bunu canını ortaya koyan aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz” dedi.

“Bizim bir devletimiz, bayrağımız ve vatanımız var, bunların her birinde gazilerin mücadelesi, kanı, canı var” diyen Üstel, buna yönelik vefalarını sözle değil, icraatla göstermek istediklerini kaydetti.

Şehit ve gazilere olan borçlarını ödemenin mümkün olmadığına da işaret eden Üstel, amaçlarının onlara duydukları saygıyı ve minneti göstermek olduğunu aktardı.

Bizim görevimiz bizden sonraki nesillere bu büyük mücadeleyi anlatabilmek

Maliye Bakanı Özdemir Berova da konuşmasında, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) kuruluşunun Kıbrıs Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, Kıbrıs Türklerinin adada varlığını devam ettirmek için verdiği mücadelenin önemine işaret etti.

Kendilerinin yaşanan hadiseleri birinci ağızdan dinleme fırsatı bulan bir nesil olduklarını söyleyen Berova, “Bizim görevimiz bizden sonraki nesillere bu büyük mücadeleyi anlatabilmek” dedi.



