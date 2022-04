Yakınları şokta

Ömer KADİROĞLU

Pınarbaşı köyünün sevilen gençlerinden 32 yaşındaki İbrahim Can aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Can’ın vefatı sevenlerini ve Pınarbaşı köyünü yasa boğdu.

Kooperatif’te çalışan Can’ın dün sabah iş yerindeyken rahatsızlandığı, hastaneye gittiği ve kontrolden geçtiği öğrenildi. Can’ın hastaneden çıktıktan sonra aracıyla evine giderken yeniden rahatsızlandığı belirtildi. Can’ın olay yerine çağrılan ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği açıklandı.

Daha önce kalp ritim bozukluğu teşhisi konulan Can evli ve bir çocuk babasıydı.

Can’ın ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Öte yandan Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ve Dikmen Belediye Meclis Üyeleri ve Çalışanları İbrahim Can için başsağlığı mesajı yayınladı.

Mesajda “Değerli Pınarbaşı Sakinlerinden İbrahim Can’ı Zamansız kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan Rahmet Ailesi ve Sevenlerine Başsağlığı dileriz" denildi.