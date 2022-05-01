Geçen yıl da gidememişti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 3 Mayıs’ta gerçekleştirmeyi planladığı İngiltere ziyaretini, hükümetin güvenoyu noktasında yaşanan gelişmeler nedeniyle ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, daveti geçen yıl yapılan ancak Kovid-19 salgını nedeniyle bu seneye ertelenen ve büyük önem addettiği ziyareti uygun bir zamanda gerçekleştirmeyi arzu ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Programı ve daveti geçtiğimiz yıl yapılan lakin artan Kovid-19 salgını nedeniyle bu seneye ertelenen İngiltere ziyaretimin, hükümetin güvenoyu alması noktasında yaşanmakta olan gelişmeler nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendiği, KKTC Londra Temsilciliği’ne bildirilmiştir.

Üst düzey birçok etkinliğe katılarak politik son gelişmeler ve Kıbrıs konusuyla ilgili değerlendirmelerde ve temaslarda bulunmayı planladığım bu ziyaretin ertelenerek çok değer verdiğim İngiltere’deki Türk toplumuyla buluşamayacak olmaktan duyduğum üzüntüyü öncelikle belirtmek istiyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle Londra’da yaşayan Türk toplumunun her bir ferdine en içten saygı ve selamlarımı gönderiyor, Ramazan bayramlarını bir kez daha kutlayarak, esenlikler diliyorum.”

