Bezos 20,5 milyar dolar kaybetti

Ünlü milyarder Jeff Bezos, sadece bir günde 20,5 milyar dolarlık tarihi bir servet kaybı yaşadı.

E-ticaret ve bilişim devi Amazon'un hisseleri ile birlikte şirketin kurucusu ve en büyük hissedarı Jeff Bezos'un serveti eridi.

Önceki gün Amazon hisseleri, işlem gördüğü ABD'deki Nasdaq borsasında yüzde 14'ün üzerinde değer kaybederken, Bezos'un servetinde sadece bir günlük kayıp 20,5 milyar dolara ulaştı.

58 yaşındaki Bezos'un servetinde yıl başından bu yana düşüş 43,9 milyar dolara ulaştı.

Bezos, dün itibarıyla 148 milyar dolarlık servetiyle Bloomberg milyarderler endeksinde ikinci sırada bulunuyor.

Listenin ilk sırasında 249 milyar dolarlık servetiyle Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk bulunuyor. Elon Musk'ın serveti de yıl başından bu yana 21,8 milyar dolar azaldı.

ABD'de martta enflasyon yüzde 8,5 ile 40 yılın zirvesine yükselirken ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına başlaması ve mayıstan itibaren para musluklarını daha sert kısacağı yönündeki mesajları, hisse senedi piyasalarında sert düşüşleri beraberinde getirdi.