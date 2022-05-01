Yüreklere dokundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Şehit Aileleri ve Malul Gazilere yönelik İftar yemeği düzenledi.

Lefkoşa Merit Hotelde gerçekleşen iftar yemeğine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile bazı siyasiler de katıldı.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan yemekte yaptığı konuşmada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na böyle özel bir gece düzenlediği için teşekkür etti.

Benan, “Şehitlerimizin kutsal isimleri kalplerimizde, aziz bedenleri cennet bahçelerindedir. Vatan topraklarını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kanımızın son damlasına kadar koruyacak ve özgürlük mücadelesi ile tarihe geçen hatıranızı ilelebet yüreğimizde taşıyacağız. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da Bayramlar gibi ramazan ayının da hatırlanmak, insanların yüreğine dokunabilmek olduğunu belirterek mübarek ramazan gecesinde birlikte aynı sofrayı paylaşmaktan son derece mutlu olduklarını dile getirdi.

Ekonomik durumların elverdiği ölçüde şehit ailelerin sıkıntılarının da giderileceğini vurgulayan Taçoy, “en erken zamanda sizlerle daha yakın iletişim içinde ve çözümlerle buluşmak umuduyla herkese iyi bayramla dilerim”şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında sevginin muhabbetin bereketin simgesi olan ramazan ayında böylesi bir gecede birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Ülkede bazı sıkıntıların olabileceğini ancak bugünlerin kolay kazanılmadığını ifade eden Tatar, barış huzur ve esenliğin ne kadar önemli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC’nin bugünlere gelmesinde büyük bedeller ödeyen şehit aileleri ve malul gazilere şükranlarımı sunar, şehitlerimize rahmet diliyorum. Bayramın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Gece konuşmaların ardından Din işleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın dualarıyla devam etti.

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2022, 03:58