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Yüreklere dokundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, şehit ailelerine yönelik İftar yemeği düzenledi

Yüreklere dokundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığı Şehit Aileleri ve Malul Gazilere yönelik İftar yemeği düzenledi.
Lefkoşa Merit Hotelde gerçekleşen iftar yemeğine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy  ile bazı siyasiler de katıldı.  
Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan yemekte yaptığı konuşmada Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığı’na böyle özel  bir gece düzenlediği için teşekkür etti.
Benan, “Şehitlerimizin kutsal  isimleri kalplerimizde, aziz bedenleri cennet bahçelerindedir. Vatan  topraklarını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kanımızın son damlasına kadar koruyacak  ve özgürlük mücadelesi ile tarihe geçen hatıranızı ilelebet yüreğimizde taşıyacağız. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.” dedi.
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Hasan Taçoy da Bayramlar  gibi ramazan ayının da hatırlanmak, insanların yüreğine  dokunabilmek olduğunu belirterek mübarek  ramazan gecesinde birlikte aynı sofrayı paylaşmaktan son derece mutlu olduklarını dile getirdi.
Ekonomik durumların elverdiği ölçüde şehit ailelerin sıkıntılarının da giderileceğini vurgulayan Taçoy, “en erken zamanda sizlerle daha yakın iletişim içinde ve çözümlerle buluşmak umuduyla herkese iyi  bayramla dilerim”şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı  Ersin Tatar da konuşmasında  sevginin  muhabbetin  bereketin simgesi olan ramazan ayında  böylesi bir gecede birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu  belirtti. Ülkede bazı sıkıntıların olabileceğini ancak bugünlerin kolay kazanılmadığını ifade eden Tatar, barış huzur ve esenliğin ne kadar önemli olduğunu kaydetti. 
 Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC’nin  bugünlere gelmesinde büyük  bedeller ödeyen şehit aileleri ve malul gazilere şükranlarımı sunar, şehitlerimize rahmet diliyorum. Bayramın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı. 
Gece konuşmaların ardından Din işleri Başkanı  Ahmet Ünsal’ın  dualarıyla  devam etti. 

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2022, 03:58
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