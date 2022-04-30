Ülkenin sevilen sanatçısı 44 yaşındaki Ekrem Mavigözlü hayatını kaybetti. Meslek hayatı boyunca üç albüm çıkaran, şarkıların söz ve müziklerini kendisi yapan yetenekli sanatçının vefatı ailesini, sevenlerini ve sanat camiasını üzdü. Ekrem Mavigözlü’nün cenazesi bugün saat 11.00’de İsmail Safa Camisi'nde kılınacak cenaze namazına müteakip, Lefkoşa Mezarlığı'nda defnedilecek. Bekar olduğu öğrenilen Ekrem Mavigözlü bir süredir tedavi görüyordu.

