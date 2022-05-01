Büyükkonuk’a ateş düştü

Hüseyin ÇİÇEK

Büyükkonuk Çayırova anayolu üzerinde dün akşam saatlerinde iki aracın yüzyüze çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada, 39 yaşındaki Zühre Arkan olay yerinde yaşamını yitirirken, Bayram Gözütok, Meyrem Gözütok ve çocukları Sıla Gözütok ile Semih Gözütok yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ciddi olan Meryem Gözütok Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre feci kazada yaşama veda eden Zühra Arkan ile biri ağır dört kişinin yaralandığı Gözütok ailesi Büyükkonuk Köyünde ikamet ediyordu.

Karşı şeride geçti

Polisten alınan bilgiye göre dün akşam saat 21.00 sıralarında, Büyükkonuk-Çayırova anayolu üzerinde, Büyükkonuk'ta sakin Zühre Arkan (K-39), yönetimindeki MV 163 plakalı araç ile Kaplıca istikametinden Büyükkonuk istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Büyükkonuk'ta sakin Bayram Gözütok (E-42) yönetimindeki PF 989 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kaza sonucu MV 163 plakalı araç sürücüsü Zühre Arkan olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada yaralanan PF 989 plakalı araç sürücüsü Bayram Gözütok ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Meryem Gözütok (K-38), Sıla Gözütok (K-16) ve Semih Gözütok (E-10) olay yerine çağrılan ambulanslarla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer, Meryem Gözütok’un durumunun ciddi olduğu ve ameliyata alındığı bilgisini verdi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.