banner564
banner556

Hükümete güvenmiyorlar

14 sendika, maaşlardan kesinti öngören yasa gücündeki kararnamenin iptali için mahkemeye gidiyor

Hükümete güvenmiyorlar

Çeşitli iş kollarında örgütlü 14 sendika bugün, maaş kesintileriyle ilgili yasa gücünde kararnamenin iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuruyor.
“Hükümetin toplanacak parayı amacına uygun olarak kullanacağına ve samimiyetine güvenmiyoruz” diyen sendikaların ortak açıklamasına göre, başvuru saat 09.30’da yapılacak.
“Türkiye’de yaşanan deprem felaketine birlikte üzüldük. Evlatlarımıza, arkadaşlarımıza birlikte gözyaşı döktük. Türkiye halklarının acısını yüreğimizde hissettik. Depremden sonra Kıbrıslı Türkler devletten çağrı beklemeden gönüllü bir şekilde yardıma koşmuş, yardım kampanyalarına destek vermiş, büyük bir dayanışma örneği göstermiştir.” diyen sendikalar, şunları kaydetti:
“Depremzedelerle dayanışma, okulların ve hastanelerin güçlendirilmesi, adamızın kuzeyine gelen depremzedelerin mağduriyetlerinin hafifletilmesi, onlara yardım elinin uzatılması ve kaybettiğimiz evlatlarımızın anılarının yaşatılması konusunda hepimiz sorumluluk hissetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzu kendi irademizle, kendi gönlümüzle şeffaf, hesap verilebilir ve denetlenebilir projeleri destekleyerek göstereceğiz.”
Sendikaların ortak açıklamasında, “hükümetin topluma duyarsız muamelesi yaparak, Anayasa’ya aykırı yöntemlerle kazanç ve maaş üzerinden zorunlu ‘bağış’ toplamak istemesinin adil ve hukuki olmadığı” kaydedilerek bağış ve dayanışmada gönüllülüğün esas olduğu kaydedildi.
Ortak açıklamada imzası bulunan sendikalar şunlar:
“DEV-İŞ, KTAMS, HÜR-İŞ, KAMUSEN, KTÖS, KTOEÖS, TÜRKSEN, GÜÇ-SEN, KOOP-SEN, VERGİ-SEN, TIP-İŞ, MALİYE-SEN, DAÜ BİR-SEN, ÇAĞ-SEN.”
 

banner560
YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
niyazi hasan AUSTRALIA
niyazi hasan AUSTRALIA - 2 saniye Önce

I LIVED IN KKTC I DON,T TRUST THEM ALSO

banner582

banner471

banner581

banner473