Yangın riski oluşturuyor

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) Başkanı Türkay Uzun Sılalı, kullanım ömrünü tamamlamış, arızalı veya standartlara uygun olmayan elektrikli cihazların ciddi yangın riski taşıdığına dikkat çekerek, vatandaşlara güvenli kullanım konusunda uyarılarda bulundu.

Yazılı açıklama yapan Sılalı, Dikmen'de ilk belirlemelere göre çalışır durumdaki bir kahve makinesinden kaynaklandığı değerlendirilen mutfak yangınından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Elektrikli ev aletlerinin günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirten Sılalı, özellikle kahve makinesi, tost makinesi, su ısıtıcısı ve benzeri yüksek güç tüketen cihazların çalışırken mümkün olduğunca gözetimsiz bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Elektrikli cihazların üretici firmanın kullanım talimatlarına uygun şekilde kullanılmasının önemine işaret eden Sılalı, yıpranmış kablo, fiş ve prizlerin kesinlikle kullanılmaması, tespit edilen arızaların ise gecikmeden giderilmesi gerektiğini söyledi.

Aynı prize çok sayıda yüksek güçlü cihaz bağlanmasının elektrik tesisatına aşırı yük bindireceğini ifade eden Sılalı, elektrik tesisatlarının belirli aralıklarla yetkili elektrik müteahhitleri tarafından kontrol edilmesinin olası risklerin önceden tespit edilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Elektrikli ürünlerin güvenlik standartlarına uygun ve sertifikalı olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Sılalı, yangınların önemli bir bölümünün basit ancak doğru önlemlerle önlenebileceğini ifade etti.

Elektrik güvenliğinin yalnızca tesisatla sınırlı olmadığını vurgulayan Sılalı, kullanılan cihazların doğru seçimi, düzenli bakımı ve bilinçli kullanımının da büyük önem taşıdığını belirterek, tüm vatandaşları elektrikli cihazların güvenli kullanımı konusunda daha dikkatli olmaya çağırdı.

