Yangın riski var

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Suriçi bölgesini çevreleyen tarihi hisarlar otlarla kaplandı. Bakımı ve temizliği yapılmayan hisarların durumu bölge halkının tepkisine neden oluyor. Tarihi değerlere yeterince önem verilmediğini ifade eden bölge halkı, bunun hem ülke imajına zarar verdiğini hem de yangın riskini artırdığını ifade etti. Diyalog’a konuşan Suriçi sakinleri, bölgenin turistlerin uğrak yerlerinden biri olduğunu dile getirerek, gerekli bakımın ve temizliğin en kısa zamanda yapılması gerektiğini dile getirdi. Havaların ısınmasıyla yangın tehlikesinin ortaya çıktığına dikkat çeken bölge sakinleri, “Daha önce surlardaki kuru otlar tutuşmuş ve bir yangın meydana gelmişti. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ve rüzgârın şiddetinin az olması büyümesini önlemişti. Ancak bu otlar temizlenmezse yangın riski ortadan kalkmaz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2022, 10:10