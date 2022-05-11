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Pakette neler var?

Yüzde 0.99 ve yüzde 0.89 faiz oranlı konut kredisi büyük ilgi gördü

Pakette neler var?

Türkiye’de konut satışına ilişkin açıklanan 3 ayrı konut kredisi paketi talebi artırdı. 
Yüzde 0.99 ve yüzde 0.89 faiz oranlı konut kredisinin başvuru şartları araştırılmaya başlandı. 
İlk kez konut alacaklara, 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almalar için, 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizle kredi verilecek ancak on yıl vadeli, %0.99 faizli, 2 milyon TL kredinin anapara ve faiz maliyeti 3 milyon 500 bin liraya dayanırken, her ay 28 bin 500 lira ödenmesi gerekecek.
Açıklanan 3 ayrı pakete ilişkin şu bilgileri vermişti:

• İlk kez konut alacaklara, 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almaları için, 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizle kredi verilecek.

• İkinci paket birinci ve ikinci el konutları da kapsıyor. Konut değerinin en az yarısı 1 Nisan'dan önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankası'na satılarak karşılanması şartıyla alınacak konutlar bu paketten yararlanabilecek.

• Bu paket 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi içeriyor.

• Üçüncü paket ise, inşaat sektörüne yönelik. Mayıs itibarıyla asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projeleri için 20 milyar liralık bir kaynak ayrıldı.

• Bir yıl boyunca konut fiyatlarını internet sitelerinde duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalar, belli bir rakama kadar ve 36 ay vadeyle bu finansmandan yararlanabilecek.

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