Üretim durma noktasında

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın (KTEZO), yeni seçilen Oda Meclisi ilk toplantısını önceki gün KTEZO Toplantı Salonu’nda yaptı. Toplantıda, başkanlığa Mehmetali Ardıç seçilirken, yeni yönetim kurulu da belirlendi.

Açıklamaya göre, Oda Meclisi açılış konuşmasını Koordinatör Hürrem Tulga yaptı.

Son dönemlerde yaşananlarla birlikte iyi kötü bir dönemin sonuna gelindiğini ifade eden Tulga, 48 yıldan sonra yeniden başlamak dışında bir seçeneğin kalmadığını kaydetti.

Bu şekilde gitmesi halinde ülkeyi ve insanını daha da kötü günlerin beklediğini savunan Tulga, ancak üreten ve hizmet veren insanlar olarak bu gidişi durdurabileceklerini kaydetti.

Açılış konuşmasının ardından oda kurullarının seçimi yapıldı. KTEZO başkanlığına oy birliği ile Mehmetali Ardıç seçildi.

Ardıç konuşmasında, artan maliyet giderlerinden ve düşen alım gücünden dolayı üretimin nerdeyse durma noktasına geldiğini belirterek, işletmelerin ayakta durmakta güçlük çektiğini zor bir sürecin içerisinde olunduğunu kaydetti.

İşsizliğin ve kayıt dışılığın arttığını ifade eden Ardıç, bunların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Mehmetali Ardıç, işletmeler ve üreticiler olarak mücadelelerinin bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da artarak devam edeceğini ve büyüyeceğini ifade etti.

Yeni yönetim belirlendi

Ardıç’ın konuşmasının ardından yeni yönetim kurulu seçimi yapıldı. Yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

“Mehmetali Ardıç, Hürrem Tulga, Aygün Özister, İbrahim Tunç, Hasan Akanay, Serkan Kırmızı, Eyüp Çiftçi, Ali Hakansoy, Mübin Kanatlı, Erkut Kıranoğlu, Salih Ulaş, Ahmet Gürol Ersun ve Metin Oral.”

Daha sonra Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda bütün bölgelerin temsil edildiği “Eylem Komitesi” oluşturuldu.

Mahmut Kanber ise oy birliğiyle, “Birliklerden ve Sektörlerin Örgütlenmesinden Sorumlu Başkan” seçildi.

Odanın yeni yol haritasının belirlenmesi ve eylemlerin takvimlendirilmesi için en yakın zamanda Oda Meclisi yeniden toplanacak.