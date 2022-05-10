Herkes dikkat etmeli

Havaların ısınmasıyla birlikte son zamanlarda yangın vakalarında artış olurken, ülkedeki son bir haftalık bilanço açıklandı. Ülkede 2-8 Mayıs tarihleri arasında toplam 26 yangın çıktı. Yangınlar sonucu yaklaşık 390 bin 600 TL zarar oluştu. İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yangınların sebepleri; çeşitli nedenlerden dolayı ekinlerin tutuşması, sönmemiş mangal kömürlerinin çöp bidonu içerisine dökülmesi, ot biçme makinesinin egzozundan çıkan kıvılcımlar, temizlik maksadıyla yakılan ateşlerin kontrolden çıkması olarak sıralandı. Ayrıca sigaradan alev alan benzin bidonunun çöp kutusunun içerisine atılması, araçlarda meydana gelen kısa devre, trafik kazası sonucu sızan yakıtın alevlenmesi, evin mutfak odasındaki LPG tüpünün hortumundan sızan gazın patlaması da yangın sebepleri arasında yer aldı. Aynı dönem içerisinde 15 hususi servis olayına müdahale edildi.

Olaylar, trafik kazasında araç içerisinde kalan 2 kişinin ambulansla hastaneye sevk edilmesi, su kuyusunda, arabanın motor kısmında, boş su havuzunda ve çam ağacında mahsur kalan kedilerin, sulama havuzu ve septik kuyusuna düşen köpekler ile kuyuya düşen koyunun kurtarılması olarak sıralandı. Ayrıca asansörde ve apartmanın balkonunda mahsur kalan şahsın kurtarılması, evde faal durumdaki ocak üzerinde unutulan tencerenin balkondan girilerek kapatılması, hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi ve Yeşilyurt İlkokulu’nun öğrencilerine, öğretmenlerine ve çalışanlarına yangın eğitimi verilmesi de yer aldı.

Restoranda yangın çıktı

Bu arada dün akşam saatlerinde Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Gonca Restoran’da yangın meydana geldi.

Bacanın tutuşması ile meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin ve vatandaşın müdahalesi ile söndürüldü.

