Din her zaman korundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Din Görevlileri Sendikası’nı kabulünde, Kıbrıs Türk halkının her dönemde örf, adet ve geleneklerini sürdürmek için büyük mücadele verdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Sendika’nın birlik ve beraberlik içinde 196 camide görev alan din görevlileri ve imamların sıkıntılarının aşılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yaptığı çalışmaların önemli olduğunu söyledi.

KKTC Devleti’nin, örf ve adetleri ile İslam dinine bağlı olarak yapılan çalışmaların en iyi şekilde yürütülmesi konusunda imkânlarını değerlendirmesinin önemini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuda gerekli çalışmalar için devletin başı olarak gerekli telkinlerde bulunduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının İngiliz Sömürge Yönetimi döneminde örf, adet ve geleneklerini sürdürmek için büyük mücadele verdiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün gerek Kıbrıs adasında gerekse göç ettikleri farklı ülkelerde dinini koruduğunu kaydetti.

Din Görevlileri Sendikası Başkanı Cengiz İşkey ise KKTC Din Görevlileri Sendikası’nın ada genelinde bulunan 196 camide görev alan din görevlilerini temsilen faaliyetler yürüttüklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Tatar’a duydukları güveni beyan etti.

“AB, yanlı tutumundan vazgeçmeli”

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa Birliği’ne (AB) Annan Planı referandumu sürecinde Kıbrıs Türk halkına verdiği sözleri yerine getirmesi ve Kıbrıs konusunda izlediği yanlı tutuma son vermesi çağrısında bulundu.

9 Mayıs “Avrupa Günü” dolayısıyla açıklama yapan Tatar, Avrupa Birliği’nin kendi temel ilkelerinden uzaklaştığını, bunlara aykırı hareket etmeye devam ettiğini ve Kıbrıs konusunda yanlı tutumunu ısrarla sürdürdüğünü üzülerek gördüklerini belirtti.

Tatar, “Kıbrıs Türk halkının haklarını dikkate almayan Avrupa Birliği’nin Kıbrıs konusunda izlediği bu tutum endişe verici olduğu kadar, çözüm çabalarına da engel teşkil ediyor. Avrupa Birliği, bu yanlı tutumuna son vermeli” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şunları kaydetti:

“Avrupa Birliği Kıbrıs konusunda yanlı tutumunu sürdürmeye devam ederken, haksız bir şekilde AB üyesi yapılan Güney Kıbrıs, bundan cesaret ve güç alarak bu üyeliği tehdit ve şantaj unsuru olarak kullanmakta, uzlaşmaz tavrını sürdürmekte ve gerçekleşmesi mümkün olmayan federal temele dayalı çözüm şeklini dayatmaya çalışmaktadır. Federal temele dayalı çözüm şekli ise Kıbrıs Türk halkının devletini ve egemenlik haklarını yok etmeye, halkımızı azınlık yapmaya yönelik olup Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünü kaldırmayı ve Türk askerini Kıbrıs’tan uzaklaştırmayı içermektedir.”

Devam eden Ukrayna-Rusya savaşına işaret ederek, “Yaşananların da gösterdiği gibi egemenlik haklarımızdan, devletimizden, Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü ile Türk askerinden vazgeçmemiz mümkün değildir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, şunları da kaydetti:

“Uğraşımız Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir antlaşmaya ulaşmaktır. Bunun da yolu, gerçekleşmesi mümkün olmayan federal temele dayalı çözüm şeklinden değil, ilk kez Cenevre’de müzakere masasına koyduğumuz egemen eşit iki ayrı devletin varlığına dayalı çözüm önerimizden geçmektedir. Bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi olan Türkiye Cumhuriyeti tarafından da desteklenen bu çözüm önerimiz, bölgenin ve Kıbrıs’ın yararına olacak olan tek gerçekçi çözüm yoludur.

Avrupa Birliği’nin kömür-çelik iş birliğiyle başlayan ve bugünlere varan yolculuğu da KKTC’nin bu yeni vizyonuyla örtüşmektedir.”

Hemşirelik ve ebelik kutsal meslek

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Ebeler ve Hemşireler Günü ile Hemşirelik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tatar, hemşirelik ve ebeliğin kutsal meslekler olduğunu, insan sevgisi, şefkat ve sabırla yapılabileceğini belirtti.

