‘Üzücü ve kırıcı’

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, hükümeti kurma görevini UBP Milletvekili Ünal Üstel’e vermesiyle ilgili olarak açıklama yaptı.

Taçoy, " Yangından mal kaçırırcasına görev Ünal Üstel'e verdirilmiştir" dedi.

“Kamuoyunu doğru bilgilendirmek gibi bir görevim var. UBP tabanına hiç yalan söylemedim, halkımıza da öyle” ifadelerini kullanan Taçoy açıklamasında şunları belirtti:

“Ulusal Birlik Partisi, bu ülkenin en büyük partisidir. Her kesin ve her kesimin de umududur. Sandıktan en yüksek oyla çıkan partimizin yaşadıkları ve bunun topluma yansımaları, hayatını UBP’ye adayan benim ve benim gibi düşünen herkes için son derece üzücü ve kırıcıdır. UBP, güçlüyse, KKTC de güçlüdür.”

