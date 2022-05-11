Güçlü işbirliği

Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD dışişleri bakanları arasında, bölgesel iş birliği kapsamında dörtlü telekonferans görüşmesi yapıldı.

Fileleftheros gazetesi, “Akdeniz’de Barışı Öne Çıkarıyorlar -Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD Arasında Siyasi Diyalog Yerleşiyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD dışişleri bakanlarının dün akşam telekonferans aracılığıyla dörtlü görüşme gerçekleştirdiklerini, görüşmede Doğu Akdeniz’de barış ve iş birliği konularını ele aldıklarını yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile İsrail ve ABD Dışişleri Bakanları Yair Labid ve Antony Blinken’in, aralarında enerji başlığının da bulunduğu birçok konuda iş birliğini güçlendirme kararı aldıklarını aktardı.

Habere göre görüşme sonrasında yapılan ortak açıklamada, dört ülke bakanları, Doğu Akdeniz’de istikrar ve refahın ileri götürülmesi konusundaki ortak taahhütlerini yineleyerek, enerji, ekonomi, acil durumlara hazırlık gibi alanlardaki iş birliklerini geliştirme kararı aldıklarını açıkladı.

Ortak açıklamada, önümüzdeki yıl için ortak bir yol haritası belirlenmesi ve 2022 yılı bitmeden ortak bir görüşmenin daha yapılması konusunda uzlaşıldığı vurgulandı.

Gazete, görüşme sırasında Dışişleri Bakanı Kasulidis’in, “3+1 oluşumunun iş birliği dinamizminin korunmasının gerekliliğini” vurguladığını ve “uluslararası hukuk ile deniz hukukuna uygun davranıldığı sürece her ülkenin bu iş birliklerine katılımının açık olduğunu” ifade ettiğini yazdı.

Haberde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın ise görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna işgali sonrasında 3+1 oluşumunun iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektiği belirtildi.