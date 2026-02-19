Yasa dışı verilen 3 bin pasaport 

Rum Hukuk Bürosu, 'Altın Pasaport' skandalına karıştıkları iddiasıyla yargılanan Rum Meclis eski Başkanı Demetris Syllouris ve eski Akel Milletvekili Christakis Giovanis'in beraat etmelerine ilişkin karara itiraz edecek.

Lefkoşa Ceza Mahkemesi’nin kararı hukuk hizmetleri tarafından incelendi ve karara itiraz edilebileceği sonucuna varıldı. Kaynaklar, başsavcılığın mahkeme kararının ardından aldığı eleştirilerden, özellikle de amacın sanıkların beraat etmesi olduğu yönündeki eleştirilerden rahatsız olduğunu belirtti. Bu arada Alma, bir önceki gün Volt'un yaptığı benzer çağrıyı yineleyerek, başsavcı George Savvides ve Başsavcı Yardımcısı Savvas Angelides'in istifa etmesi gerektiğini ve bunun tek seçenek olduğunu söyledi.

Alma, mahkemenin kararının "altın pasaport skandalını gömdüğünü" belirterek, savcılığın davayı desteklemesinde "teknik bir hata" olmadığını, ancak "açık bir çıkar çatışması" olduğunu sözlerine ekledi. Eski Rum Mali Komiser Pavlos Ioannou, Alphanews'e yaptığı açıklamada, soruşturma komisyonunun davayı "yüksek riskli" olarak nitelendirdiğini ve bulgularını Hukuk Bürosu'na gönderdiğini, bunun üzerine Rum Hukuk Bürosu'nun da polisi harekete geçirdiğini söyledi.

Raporda, şartları karşılamayan aile üyeleri için yasa dışı olarak düzenlenmiş yaklaşık 3 bin pasaport tespit edildiği, mali çerçevede yapılan tekrarlanan değişikliklerin ise kişisel çıkarlar için müdahalelere olanak sağladığı belirtildi.



Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2026, 09:51