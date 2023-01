‘Yasal süreç başlatılacak’

Din İşleri Başkanlığı, son günlerde Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal hakkında medyada yer alan haberlerin asılsız olduğunu açıkladı. Açıklamada, “Bu fütursuzca yapılan açıklamaların ve doğruluğu teyit edilmeden sergilenen dezenformasyonun her türlü hukukî takibi de yapılacak ve haklarımız sonuna kadar yasal yollardan aranacaktır” denildi.

Açıklamada, "Tamamen hukukî bir içeriğe sahip olan sunum medyada çarpıtılmış, bazı cümleler bağlamından koparılmış, cımbızlanmış ve kamuoyunda Başkanı suçlayabilmek için her türlü ifadenin ve iftiranın yer aldığı bir metin haline getirilerek servis edilmişti" denildi.

Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

“Akademik kariyeri itibariyle İslâm Aile Hukuku bilim uzmanı da olan başkan Ünsal evliliğin bir sözleşme olduğunu, her hukukî sözleşme gibi bu sözleşmenin de tarafları, sözleşme konusu ve sözleşmenin taraflara sağladığı hak ve sorumlulukların bulunduğunu doktrindeki yer aldığı şekliyle ifade etmiş ve bu sözleşmenin başat bir unsurunun da taraflara cinsel birliktelik serbestisi tanımak olduğunu dile getirmiştir. Konuşmada asla “kocanız sizi ne zaman yatağa çağırırsa gelmek zorundasınız” şeklinde son derece ilkel bir dil kullanılmadığı gibi konu hiçbir şekilde bu manaya gelebilecek bir söylemle ele alınmamıştır ve alınması da hem dine hem hukuka hem de edebe aykırı olduğu izah gerektirmeyecek açıklıktadır.

Tamamen hukukî bir içeriğe sahip olan sunum medyada çarpıtılmış, bazı cümleler bağlamından koparılmış, cımbızlanmış ve kamuoyunda Başkanı suçlayabilmek için her türlü ifadenin ve iftiranın yer aldığı bir metin haline getirilerek servis edilmiştir. Bu fütursuzca yapılan açıklamaların ve doğruluğu teyit edilmeden sergilenen dezenformasyonun her türlü hukukî takibi de yapılacak ve haklarımız sonuna kadar yasal yollardan aranacaktır. “

Ünsal ne demişti?

Ünsal, "İslam'da Evliliğin Eşlere Tanıdığı Hak ve Yüklediği Sorumluluklar" konulu konferansında, evliliğin İslam dinindeki önemini ve yeri ile erkeğin ve kadının birbirlerine karşı olan sorumluluklarını aktarmıştı.

Ünsal'ın konferansta, "Dinen evliliğin meşruiyet sebebinin neslin devamı olduğunu çocuk sahibi olma imkanı bulunduğu halde çocuk yapmayan kimselerin dinen sorumlu tutulacağını" belirttiği öne sürülmüştü.